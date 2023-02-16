В Сбербанке анонсировали запуск проекта по возврату переведенных мошенникам денег

14 февраля Центробанк сообщил о сокращении числа случаев хищения денег с банковских счетов в России впервые за семь лет — на 15,31%, до 877 000. В то же время банки вернули клиентам лишь 4,4% средств от всего объема краж — 618,4 млн руб. В Сбербанке в конце 2022 г. отмечали, что спасли от мошенников денежные средства клиентов на сумму 154 млрд руб. Всего за прошлый год были отражены 484 DDoS-атаки.