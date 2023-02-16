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Финансы

В Сбербанке анонсировали запуск проекта по возврату переведенных мошенникам денег

Ведомости

В мае Сбербанк запустит проект по возврату денег, которые клиенты перевели мошенникам. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов в ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы через суды в упрощенном порядке научились возвращать эти деньги», — заявил он (цитата по ТАСС).

Кузнецов уточнил, что срок возврата средств удалось сократить до одного месяца, в будущем банк надеется делать это в течение нескольких недель.

Он напомнил, что, согласно «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, деньги на счету предполагаемого мошенника можно заблокировать на срок до 10 дней. После получения доверенности от клиента банк может инициировать процедуру возврата, добавил зампред.

Ранее сегодня председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если известно, что средства уходят мошенникам. Она добавила, что банки должны возмещать потери клиентов.

14 февраля Центробанк сообщил о сокращении числа случаев хищения денег с банковских счетов в России впервые за семь лет — на 15,31%, до 877 000. В то же время банки вернули клиентам лишь 4,4% средств от всего объема краж — 618,4 млн руб. В Сбербанке в конце 2022 г. отмечали, что спасли от мошенников денежные средства клиентов на сумму 154 млрд руб. Всего за прошлый год были отражены 484 DDoS-атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных