В Сбербанке анонсировали запуск проекта по возврату переведенных мошенникам денег
В мае Сбербанк запустит проект по возврату денег, которые клиенты перевели мошенникам. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов в ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«Мы через суды в упрощенном порядке научились возвращать эти деньги», — заявил он (цитата по ТАСС).
Кузнецов уточнил, что срок возврата средств удалось сократить до одного месяца, в будущем банк надеется делать это в течение нескольких недель.
Он напомнил, что, согласно «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, деньги на счету предполагаемого мошенника можно заблокировать на срок до 10 дней. После получения доверенности от клиента банк может инициировать процедуру возврата, добавил зампред.
Ранее сегодня председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если известно, что средства уходят мошенникам. Она добавила, что банки должны возмещать потери клиентов.
14 февраля Центробанк сообщил о сокращении числа случаев хищения денег с банковских счетов в России впервые за семь лет — на 15,31%, до 877 000. В то же время банки вернули клиентам лишь 4,4% средств от всего объема краж — 618,4 млн руб. В Сбербанке в конце 2022 г. отмечали, что спасли от мошенников денежные средства клиентов на сумму 154 млрд руб. Всего за прошлый год были отражены 484 DDoS-атаки.