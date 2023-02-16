Международные резервы России за неделю сократились на $12 млрд

3 февраля международные резервы РФ составляли $601 млрд, увеличившись с 27 января по 3 февраля на $3,3 млрд. В январе они увеличились на 2,59%, до $597,035 млрд (по состоянию на 1 февраля 2023 г.). На 1 февраля 2022 г. международные резервы составляли $630,207 млрд.