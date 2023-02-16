Международные резервы России за неделю сократились на $12 млрд
Международные резервы России с 3 по 10 февраля сократились на $12 млрд и составили $589 млрд, следует из данных на сайте Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 10 февраля составил 589,0 млрд долларов США, сократившись за неделю на 12 млрд долларов США, или на 2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.
3 февраля международные резервы РФ составляли $601 млрд, увеличившись с 27 января по 3 февраля на $3,3 млрд. В январе они увеличились на 2,59%, до $597,035 млрд (по состоянию на 1 февраля 2023 г.). На 1 февраля 2022 г. международные резервы составляли $630,207 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд.