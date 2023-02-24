Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,6% в январе
Годовая инфляция в зоне евро по итогам января замедлилась до 8,6% после 9,2% в декабре 2022 г., следует из уточненной оценки Евростата.
В ноябре прошлого года этот показатель составил 10,1%, в октябре – рекордные 10,6%. Первоначально Евростат сообщал о росте потребительских цен на 8,5% в январе. При этом показатель базовой инфляции (рост цен без учета энергии и продовольствия) вырос до 5,3%, а не до 5,2%, как сообщалось ранее.
Самые низкие темпы инфляции зафиксированы в Люксембурге (5,8%), Испании (5,9%), на Кипре и Мальте (по 6,8%). Сильнее всего цены выросли в Венгрии (26,2%), Латвии (21,4%) и Чехии (19,1%). По сравнению с декабрем прошлого года годовая инфляция снизилась в восемнадцати государствах - членах Евросоюза и выросла в девяти.
По данным Евростата, темпы роста цен на продовольствие составили от 13,8% в декабре до 14,1% в январе, а на неэнергетические промышленные товары – от 6,4 до 6,7%. Подорожание энергоносителей при этом замедлилось с 25,5 до 18,9%.
Как отмечали опрошенные ранее «Ведомостями» эксперты, инфляция еврозоны поступательно замедляется с октября и это снижение сейчас выглядит как сформировавшийся тренд, существенную часть вклада в него вносит падение цен на энергоносители после кратного роста средних годовых темпов с апреля по сентябрь. Заведующий лабораторией исследований международной торговли Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Кнобель при этом назвал не очень убедительными признаки разворота тренда.
Ранее 2 февраля совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять все три ключевые процентные ставки на 50 б. п. Процентная ставка была увеличена до 3%, ставка по депозитам – до 2,5%, а по маржинальным кредитам ЕЦБ – до 3,25%.