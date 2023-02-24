Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,6% в январе

В ноябре прошлого года этот показатель составил 10,1%, в октябре – рекордные 10,6%. Первоначально Евростат сообщал о росте потребительских цен на 8,5% в январе. При этом показатель базовой инфляции (рост цен без учета энергии и продовольствия) вырос до 5,3%, а не до 5,2%, как сообщалось ранее.