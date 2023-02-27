Минфин предложил не размещать средства ФНБ в долговые обязательства за рубежом

Летом 2021 г. было принято решение, согласно которому ФНБ должен состоять на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции против России, из-за которых средства в евро, иенах и фунтах Центробанка были заблокированы.