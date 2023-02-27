Минфин предложил не размещать средства ФНБ в долговые обязательства за рубежом
Минфин России предлагает не размещать в текущем году средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долговые обязательства международных финансовых организаций, иностранных государств, центробанков и компаний. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документом предлагается размещать в 2023 г. средства ФНБ в депозиты и остатки на банковских счетах в ЦБ, государственные ценные бумаги РФ, акции и облигации российских эмитентов, депозиты в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», паи инвестиционных фондов и ценные бумаги, связанные с финансированием начатых инфраструктурных проектов.
По данным на 1 февраля, объем ФНБ составил 10,8 трлн руб. ($155,3 млрд), или 7,2% ВВП.
30 декабря прошлого года Минфин сообщил, что сокращает доли валют из недружественных стран в структуре ФНБ. В список вошли евро, фунты стерлингов и иены. Согласно новой структуре, до 60% фонда разрешено инвестировать в юани, а до 40% – в золото. В феврале заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин решил обнулить долю евро в ФНБ до конца года, в нем останутся только юани, рубли и золото.
Летом 2021 г. было принято решение, согласно которому ФНБ должен состоять на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции против России, из-за которых средства в евро, иенах и фунтах Центробанка были заблокированы.