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Финансы

Минфин предложил не размещать средства ФНБ в долговые обязательства за рубежом

Ведомости

Минфин России предлагает не размещать в текущем году средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долговые обязательства международных финансовых организаций, иностранных государств, центробанков и компаний. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается размещать в 2023 г. средства ФНБ в депозиты и остатки на банковских счетах в ЦБ, государственные ценные бумаги РФ, акции и облигации российских эмитентов, депозиты в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», паи инвестиционных фондов и ценные бумаги, связанные с финансированием начатых инфраструктурных проектов.

По данным на 1 февраля, объем ФНБ составил 10,8 трлн руб. ($155,3 млрд), или 7,2% ВВП.

30 декабря прошлого года Минфин сообщил, что сокращает доли валют из недружественных стран в структуре ФНБ. В список вошли евро, фунты стерлингов и иены. Согласно новой структуре, до 60% фонда разрешено инвестировать в юани, а до 40% – в золото. В феврале заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин решил обнулить долю евро в ФНБ до конца года, в нем останутся только юани, рубли и золото.

Летом 2021 г. было принято решение, согласно которому ФНБ должен состоять на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции против России, из-за которых средства в евро, иенах и фунтах Центробанка были заблокированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных