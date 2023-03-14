Минфин опроверг сообщения о планах выпустить «патриотические» гособлигации
Минфин не планирует выпускать «патриотические» облигации. Такой вопрос действительно обсуждался ранее, однако детали по нему не прорабатывались, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Минфин предложил выпустить тематические, или «патриотические», облигации. Отмечалось, что инициатива была направлена в правительство еще в конце февраля. По словам источника, выпуск таких облигаций был одним из пунктов плана по развитию механизмов для обеспечения финансового суверенитета России.
Обсуждения инициативы также подтвердил РБК федеральный чиновник на условиях анонимности. Он уточнил, что речь идет о целевых займах, и добавил, что предложение намерены рассмотреть на совете по финансовому рынку в конце марта.