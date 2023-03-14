Минфин опроверг сообщения о планах выпустить «патриотические» гособлигации

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Минфин предложил выпустить тематические, или «патриотические», облигации. Отмечалось, что инициатива была направлена в правительство еще в конце февраля. По словам источника, выпуск таких облигаций был одним из пунктов плана по развитию механизмов для обеспечения финансового суверенитета России.