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Финансы

Минфин опроверг сообщения о планах выпустить «патриотические» гособлигации

Ведомости

Минфин не планирует выпускать «патриотические» облигации. Такой вопрос действительно обсуждался ранее, однако детали по нему не прорабатывались, сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется», — говорится в сообщении. 

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Минфин предложил выпустить тематические, или «патриотические», облигации. Отмечалось, что инициатива была направлена в правительство еще в конце февраля. По словам источника, выпуск таких облигаций был одним из пунктов плана по развитию механизмов для обеспечения финансового суверенитета России. 

Обсуждения инициативы также подтвердил РБК федеральный чиновник на условиях анонимности. Он уточнил, что речь идет о целевых займах, и добавил, что предложение намерены рассмотреть на совете по финансовому рынку в конце марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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