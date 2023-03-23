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Финансы

ЦБ продлил ограничения по переводу денег за рубеж

Ведомости

Банк России продлил ограничения по переводам за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом сообщается на сайте регулятора. 

Уточняется, что такое решение приняли для поддержания финансовой стабильности в стране. Оно было введено 1 апреля 2022 г. 

В предыдущий раз ограничения продлевались в конце сентября. Тогда же было продлено ограничение по переводу денежных средств для физлиц, оно действует до 31 марта. Как рассказали в ЦБ, россияне и граждане дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 000. При этом нерезиденты, работающие в России, вправе отправить за границу средства в размере заработной платы. Уточняется, что нерезидентам из недружественных стран, которые в РФ не работают, по-прежнему запрещено переводить любые средства за рубеж. 

Ограничение по переводам физлиц было введено 2 марта 2022 г., вскоре после начала спецоперации России на Украине. Изначально за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных