ЦБ продлил ограничения по переводу денег за рубеж
Банк России продлил ограничения по переводам за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Уточняется, что такое решение приняли для поддержания финансовой стабильности в стране. Оно было введено 1 апреля 2022 г.
В предыдущий раз ограничения продлевались в конце сентября. Тогда же было продлено ограничение по переводу денежных средств для физлиц, оно действует до 31 марта. Как рассказали в ЦБ, россияне и граждане дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 000. При этом нерезиденты, работающие в России, вправе отправить за границу средства в размере заработной платы. Уточняется, что нерезидентам из недружественных стран, которые в РФ не работают, по-прежнему запрещено переводить любые средства за рубеж.
Ограничение по переводам физлиц было введено 2 марта 2022 г., вскоре после начала спецоперации России на Украине. Изначально за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.