Силуанов сообщил о снижении интереса россиян к финансовым вложениям

В качестве таких инструментов Минфин предлагает программу долгосрочных сбережений граждан, по которой предусматривается софинансирование в размере до 36 000 руб. в год в течении первых трех лет и гарантирование сбережений на сумму до 2,8 млн руб. В качестве других мер – ИИС третьего типа для игроков, которые «хотят рискнуть и больше заработать», а также долевое страхование жизни. По всем этим инструментам будет предусмотрен налоговый вычет на внесенные средства и освобождение от налога на прибыль.