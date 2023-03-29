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Финансы

Силуанов сообщил о снижении интереса россиян к финансовым вложениям

Ведомости

Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна – интерес снижается», – приводит его слова «РИА Новости».

Особенно высок интерес частных инвесторов к финансовому рынку был в 2021 г., когда их число составило 20 млн человек, отметил министр. Сейчас необходимо дать гражданам возможность вложиться в новые инструмент и получать дополнительный доход, добавил Силуанов.

В качестве таких инструментов Минфин предлагает программу долгосрочных сбережений граждан, по которой предусматривается софинансирование в размере до 36 000 руб. в год в течении первых трех лет и гарантирование сбережений на сумму до 2,8 млн руб. В качестве других мер – ИИС третьего типа для игроков, которые «хотят рискнуть и больше заработать», а также долевое страхование жизни. По всем этим инструментам будет предусмотрен налоговый вычет на внесенные средства и освобождение от налога на прибыль.

«Такие инструменты — хорошая возможность для наших граждан, которые хотят инвестировать и зарабатывать деньги на будущее», – сказал Силуанов.

Как писали ранее «Ведомости», по новой программе долгосрочных сбережений для граждан со среднемесячным доходом до 80 000 руб. предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования. Ведомство будет увеличивать размер накоплений для такой категории населения в соотношении 1 к 1. То есть каждый вложенный участником программы рубль будет софинансироваться одним бюджетным рублем (государство внесет на «пенсионный» счет такую же сумму).

Для россиян с более высоким доходом – от 80 000 до 150 000 руб. – будет обеспечено другое соотношение: 1 к 2. Соотношение для россиян с доходом свыше 150 000 руб. – 1 к 4. Максимальный размер софинансирования для всех групп составит 36 000 руб. По оценке экспертов, программа может заинтересовать примерно 10% от работающего населения.

Ранее по теме: Минфин раскрыл принципы софинансирования добровольных накоплений из бюджета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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