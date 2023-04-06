ВТБ: средняя ставка по ипотеке в России увеличилась до 8,3% за I квартал

Как уточнил замначальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко, рост средней ставки в апреле замедлится, а позднее может и прекратиться, если макроэкономическая конъюнктура будет благоприятной. Сдерживающими факторами, по его мнению, являются рост популярности «семейной ипотеки» после ее распространения на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также адаптация участников рынка к новым условиям «ипотеки от застройщика»