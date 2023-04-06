ВТБ: средняя ставка по ипотеке в России увеличилась до 8,3% за I квартал
Средняя ставка по ипотеке в России за первые три месяца увеличилась на 1,65 п. п. и достигла 8,3%, сообщила пресс-служба ВТБ.
Там рассказали, что средняя ставка в стране начала расти с июня прошлого года, увеличившись до 7,38% в октябре, после чего почти вернулась к значениям июля, составив 6,65%, но в ноябре и декабре показатель снова начал расти.
«В январе средняя ставка выросла на 1,2 п. п., в феврале – на 0,19 п. п., в марте, по прогнозам ВТБ, – на 0,26 п. п. Таким образом, по итогам I квартала средняя ставка по ипотеке достигла 8,3%», – говорится в сообщении.
По оценкам аналитиков банка, на первичном рынке ставка существенно ниже благодаря государственному субсидированию и реализации программ застройщиков, в марте она составила 5,5-5,7%. На вторичном рынке показатель достиг 10,3% в марте. В ВТБ связывают такую динамику с завершением «околонулевых» программ, а также с изменением условий по ряду программ с господдержкой.
Как уточнил замначальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко, рост средней ставки в апреле замедлится, а позднее может и прекратиться, если макроэкономическая конъюнктура будет благоприятной. Сдерживающими факторами, по его мнению, являются рост популярности «семейной ипотеки» после ее распространения на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также адаптация участников рынка к новым условиям «ипотеки от застройщика»
При этом в марте средний чек по сделкам на первичном рынке снизился на 6,7%, а на вторичном – увеличился на 1,5%, отметил он. Разрыв между средним чеком на строящиеся и готовые объекты вернулся к уровню I квартала прошлого года.
«Мы считаем, что в ближайшей перспективе постепенная стагнация цен на первичном рынке продолжится и рынок будет занимать все более прочное равновесное состояние», – добавил Пахаленко.
Ранее в ЦБ связали снижение доступности жилья со льготной ипотекой на новостройки, писали «Ведомости». По оценке директора департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, льготная ипотека лишь разогнала цены на жилье, но не сделала его доступнее для граждан – их доходы растут гораздо медленнее.
Программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться в 2022 г., но 29 декабря власти продлили ее до 1 июля 2024 г., повысив ставку с 7 до 8%. В России действует еще несколько целевых ипотечных госпрограмм: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).