В Генпрокуратуре предложили разрешить следствию заводить криптокошельки
Следственным органам нужно разрешить заводить криптовалютные счета и кошельки для конфискации криптовалют, заявила представитель главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Мадина Долгиева на круглом столе в Совете Федерации, передает «Интерфакс».
«Генеральная прокуратура всегда последовательно выступает за развитие и оптимизацию механизма конфискации как иной меры процессуального характера. Мы здесь (в ситуации с криптовалютами) можем разрешить следственным органам заводить собственные криптовалютные счета и кошельки», – рассказала она.
Подобные изменения могли бы содержаться, по ее мнению, в соответствующем постановлении правительства. Для реализации арестованной криптовалюты необходимо также внести поправки в закон об исполнительном производстве, добавила Долгиева.
17 ноября 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Он дает определения этому виду деятельности, майнинг-пулу, вводит запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску на территории страны. Продавать добытую цифровую валюту можно будет в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Данную инициативу, как писали «Ведомости», криптосообщество раскритиковало. Позднее Аксаков обещал, что законопроект будет принят в 2023 г.