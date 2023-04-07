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Финансы

В Генпрокуратуре предложили разрешить следствию заводить криптокошельки

Ведомости

Следственным органам нужно разрешить заводить криптовалютные счета и кошельки для конфискации криптовалют, заявила представитель главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Мадина Долгиева на круглом столе в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

«Генеральная прокуратура всегда последовательно выступает за развитие и оптимизацию механизма конфискации как иной меры процессуального характера. Мы здесь (в ситуации с криптовалютами) можем разрешить следственным органам заводить собственные криптовалютные счета и кошельки», – рассказала она.

Подобные изменения могли бы содержаться, по ее мнению, в соответствующем постановлении правительства. Для реализации арестованной криптовалюты необходимо также внести поправки в закон об исполнительном производстве, добавила Долгиева.

17 ноября 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Он дает определения этому виду деятельности, майнинг-пулу, вводит запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску на территории страны. Продавать добытую цифровую валюту можно будет в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Данную инициативу, как писали «Ведомости», криптосообщество раскритиковало. Позднее Аксаков обещал, что законопроект будет принят в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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