В Кремле одобрили усилия российских инвесторов по разморозке активов за рубежом
Запад ограбил российское государство и предпринимателей, заблокировав их активы за рубежом, поэтому борьбу за их разморозку необходимо продолжать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На конференц-колле журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывавшиеся предложения об использовании заблокированных в РФ активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream для компенсации потерь российских инвесторов.
«Естественно, наши предприниматели, да и само государство, все были ограблены на западе – в разных форматах, но все были ограблены на западе... И естественно, и государство, и предприниматели пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы... естественно, все эти усилия абсолютно обоснованы, они понятны, и их нужно продолжать», – рассказал Песков.
Западные страны, продолжил Песков, нарушили «основные правила», посягнув на право собственности. При этом возможности российского бизнеса по защите своих прав в европейских судах ограничены. Лишь отдельным предпринимателям удалось достичь «определенных успехов» в этом направлении, добавил он.
При этом Песков не смог дать оценки использования замороженных средств европейских депозитариев для компенсации потерь российских инвесторов, переадресовав его к специалистам.
«Но однозначно за свои права, за свою собственность нужно бороться», – заключил он.
Как писали ранее «Ведомости», Россия зеркально заблокировала активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД ЦБ оценивал в январе в 25 раз больше – в 5,7 трлн руб.
Российская юридическая фирма NSP (специализируется в том числе на санкционных разбирательствах) объявила сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску в России против Euroclear и Clearstream, писали «Ведомости» в начале июня.
В NSP считают, что все средства Euroclear и Clearstream со счетов «С» и «И» могут быть взысканы судом в пользу российских инвесторов. Он сослался на письмо Банка России, в котором говорилось о случаях списания средств по решению судов со счетов «С».