В Кремле одобрили усилия российских инвесторов по разморозке активов за рубежом

«Естественно, наши предприниматели, да и само государство, все были ограблены на западе – в разных форматах, но все были ограблены на западе... И естественно, и государство, и предприниматели пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы... естественно, все эти усилия абсолютно обоснованы, они понятны, и их нужно продолжать», – рассказал Песков.