Международные резервы России за неделю снизились на $1,3 млрд
На 2 июня международные резервы России составили $585 млрд против $586,3 млрд по состоянию на 26 мая, свидетельствуют данные на сайте Банка России. Отрицательная динамика по еженедельным значениям фиксируется с 19 мая.
«Объем международных резервов по состоянию на 2 июня составил 585,0 млрд долларов США, сократившись за неделю на 1,3 млрд долларов США, или на 0,2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», – говорится в сообщении регулятора.
В мае международные резервы России снизились на 1,95%, или на $11,6 млрд, составив на 1 июня $584,1 млрд. С 1 января резервы увеличились на 0,38%, или на $2,1 млрд.
В конце мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд рассказал, что страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов Банка России. 11 мая Виганд сообщал, что ЕС заморозил активы российских физических и юридических лиц на сумму 24,1 млрд евро.
30 ноября 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.