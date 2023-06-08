Международные резервы России за неделю снизились на $1,3 млрд

30 ноября 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.