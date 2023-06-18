Bank of China ограничил для клиентов банков России переводы в юанях

Дочерняя структура Bank of China в России «Банк оф Чайна» предупредила «Юникредит банк» об ограничениях. В российском банке сообщили клиентам, что «Бэнк оф Чайна» не принимает к исполнению платежи в китайских юанях с 13 июня. Речь идет переводах получателям, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США, в том числе в иностранных филиалах банков этих стран. Под ограничение не попадают платежи в пользу клиентов банков группы Bank of China в указанных странах.