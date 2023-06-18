Bank of China ограничил для клиентов банков России переводы в юанях
Bank of China ограничил клиентам российских банков перевод средств в юанях в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США. Об этом со ссылкой на сообщения ряда банков, в том числе «Юникредит банка» и «Акибанка», пишет Frank Media.
Дочерняя структура Bank of China в России «Банк оф Чайна» предупредила «Юникредит банк» об ограничениях. В российском банке сообщили клиентам, что «Бэнк оф Чайна» не принимает к исполнению платежи в китайских юанях с 13 июня. Речь идет переводах получателям, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США, в том числе в иностранных филиалах банков этих стран. Под ограничение не попадают платежи в пользу клиентов банков группы Bank of China в указанных странах.
По данным издания, ранее в профильных чатах клиенты российских банков пожаловались на невозможность перевести за границу юани через банки, у которых есть корреспондентские счета в «Банк оф Чайна». «Юникредит банк», по информации издания, рекомендовал клиентам использовать свой коррсчет, открытый в «АйСиБиСи банке» – дочернем банке Industrial and Commercial Bank of China.