Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2027 и 2047 годах
Министерство финансов России выплатило купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 г. и в 2047 г. в общей сумме 19,6 млрд руб. (эквивалент $234,8 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям», – говорится в сообщении. Уточняется, что средства были получены Национальным расчетным депозитарием (НРД).
22 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по евробондам, согласно которому они считаются исполненными надлежащим образом, если платеж произведен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.
Минфин тогда пояснил, что решение по переходу на новый порядок выплат по еврооблигациям связано с неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию российского госдолга. Министр финансов Антон Силуанов уточнял, что расплачиваться в иностранной валюте Россия не может из-за введенных против нее санкций.
22 мая этого года Путин подписал указ, согласно которому российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации. В документе отмечалось, что дополнительный выпуск замещающих облигаций может осуществляться неограниченное количество раз. Параметры замещающих бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, размеру дохода, календарю купонных выплат и номинальной стоимости.