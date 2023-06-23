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Финансы

Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2027 и 2047 годах

Ведомости

Министерство финансов России выплатило купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 г. и в 2047 г. в общей сумме 19,6 млрд руб. (эквивалент $234,8 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям», – говорится в сообщении. Уточняется, что средства были получены Национальным расчетным депозитарием (НРД). 

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22 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по евробондам, согласно которому они считаются исполненными надлежащим образом, если платеж произведен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.

Минфин тогда пояснил, что решение по переходу на новый порядок выплат по еврооблигациям связано с неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию российского госдолга. Министр финансов Антон Силуанов уточнял, что расплачиваться в иностранной валюте Россия не может из-за введенных против нее санкций.

22 мая этого года Путин подписал указ, согласно которому российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации. В документе отмечалось, что дополнительный выпуск замещающих облигаций может осуществляться неограниченное количество раз. Параметры замещающих бумаг должны быть аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, размеру дохода, календарю купонных выплат и номинальной стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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