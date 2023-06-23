Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2027 и 2047 годах

Минфин тогда пояснил, что решение по переходу на новый порядок выплат по еврооблигациям связано с неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию российского госдолга. Министр финансов Антон Силуанов уточнял, что расплачиваться в иностранной валюте Россия не может из-за введенных против нее санкций.