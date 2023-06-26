Рубль отыграл утреннее падение

Суббота же стала «смутной» для экономики России на фоне военного мятежа Евгения Пригожина, писали «Ведомости». Так, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ – 94,5 руб. и 102,5 руб.