Газета
Финансы

Рубль отыграл утреннее падение

Ведомости

Курс рубля почти полностью отыграл падение на открытии валютных торгов на Мосбирже, вернувшись к уровням закрытия в пятницу, 23 июня, следует из данных торговой площадки.

Утром, 26 июня, доллар поднимался в моменте до 87,23 руб., а евро – до 95,28 руб.

По состоянию на 11:25 мск курс американской валюты составляет 84,86 руб. (+0,2%), а евро – 92,41 руб. (+0,08%) Китайский юань снизился до 11,72 руб. (-0,57%).

Вечером в пятницу, 23 июня, после первых сообщений Евгения Пригожина о претензиях к Минобороны, индекс Мосбиржи начал резко снижаться. По состоянию на 21.25 мск индекс IMOEX2, отражающий данные основной и вечерней торговых сессий, торговался на уровне 2793,22 пункта.

Ранее по теме: «Шортите все, что видите»: что происходило с рынками в субботу

Суббота же стала «смутной» для экономики России на фоне военного мятежа Евгения Пригожина, писали «Ведомости». Так, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ – 94,5 руб. и 102,5 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных