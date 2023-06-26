Минфин упростил порядок подтверждения прав на выплаты по евробондам
Минфин расширил перечень документов, подтверждающих право инвесторов на выплаты по еврооблигациям России, сообщил Telegram-канал Минфина.
«Упрощена процедура подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг», – говорится в сообщении.
В соответствии с приказом, опубликованным на сайте Минфина, в перечень документов вошли выписка о состоянии счета в целях подтверждения владения, предоставленная иностранным депозитарием; сообщение системы SWIFT формата МТ 535, направленное иностранным депозитарием своему клиенту; сообщение системы банк–клиент или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или брокера. В перечень вошли также выписка иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги, и иной документ, содержащий отражаемую в вышеуказанных документах информацию о количестве еврооблигаций.
Изменения были подготовлены с учетом накопленной практики Национального расчетного депозитария, добавил Минфин.
22 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по евробондам, согласно которому они считаются исполненными надлежащим образом, если платеж произведен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.
Минфин тогда пояснил, что решение по переходу на новый порядок выплат по еврооблигациям связано с неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию российского госдолга. Министр финансов Антон Силуанов уточнял, что расплачиваться в иностранной валюте Россия не может из-за введенных против нее санкций.
22 мая этого года Путин подписал указ, согласно которому российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. обязаны выпустить замещающие облигации.