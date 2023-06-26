Минфин упростил порядок подтверждения прав на выплаты по евробондам

В соответствии с приказом, опубликованным на сайте Минфина, в перечень документов вошли выписка о состоянии счета в целях подтверждения владения, предоставленная иностранным депозитарием; сообщение системы SWIFT формата МТ 535, направленное иностранным депозитарием своему клиенту; сообщение системы банк–клиент или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или брокера. В перечень вошли также выписка иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги, и иной документ, содержащий отражаемую в вышеуказанных документах информацию о количестве еврооблигаций.