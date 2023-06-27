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Финансы

Владелец финтеха CarMoney объявил о параметрах листинга акций на Мосбирже

Ведомости

Материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «Кармани»), ПАО «Смарттехгрупп» (СТГ), объявила о параметрах листинга акций на Московской бирже, говорится в пресс-релизе.

Акции компании будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 руб. за акцию и конечной – 3,16 руб. за акцию.

Ранее «Ведомости» писали, что СТГ проведет прямой листинг на Мосбирже вместо первичного публичного размещения (IPO). Площадка планирует начать торги бумагами СТГ с 3 июля 2023 г. под тикером CARM. Организатором размещения выступит АО ИФК «Солид». Из нового пресс-релиза следует, что вторым организатором станет АО «Открытие брокер».

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В ходе листинга будут размещены акции двух акционеров компании на общую сумму 600 млн руб. Бумаги для этого предоставят Антон Зиновьев (основатель) и Сергей Ситников (акционер). Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн руб., или порядка 10% от текущего капитала СТГ, сказано в пресс-релизе. Собеседник «Ведомостей» из российского брокера ранее оценивал компанию в 7,9 млрд руб.

Основатель финтех-сервиса CarMoney Антон Зиновьев отметил, что такой механизм позволит «обеспечить достаточный объем предложения для поддержки ликвидности и создать условия для определения справедливой рыночной оценки акций и избежать волатильности курсовых значений». Средства, привлеченные в рамках размещения, впоследствии будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития дочерней компании ООО МФК «Кармани».

CarMoney предлагает клиентам займы под залог транспортного средства, автомобиль при этом остается в пользовании и собственности владельца. Максимальный размер ссуды составляет 1 млн руб., срок — 48 месяцев. Выручка CarMoney в I квартале 2023 г. по РСБУ выросла на 17% год к году до 716,5 млн руб. Чистая прибыль CarMoney увеличилась на 81% до 186 млн руб. Общая сумма выданных займов поднялась на 15% до 812,5 млн руб. Ранее совет директоров CarMoney утвердил дивполитику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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