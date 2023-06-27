Владелец финтеха CarMoney объявил о параметрах листинга акций на Мосбирже

CarMoney предлагает клиентам займы под залог транспортного средства, автомобиль при этом остается в пользовании и собственности владельца. Максимальный размер ссуды составляет 1 млн руб., срок — 48 месяцев. Выручка CarMoney в I квартале 2023 г. по РСБУ выросла на 17% год к году до 716,5 млн руб. Чистая прибыль CarMoney увеличилась на 81% до 186 млн руб. Общая сумма выданных займов поднялась на 15% до 812,5 млн руб. Ранее совет директоров CarMoney утвердил дивполитику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.