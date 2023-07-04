Банки просят не брать с них плату за использование собранной биометрии

В НСФР оценивают затраты на базы размером около 20 млн образцов в около 500 млн руб. в год, что делает проактивный сбор образцов нецелесообразным и приведет к сокращению базы ЕБС. В письме также отмечается, что векторы ЕБС можно использовать для противодействия мошенникам. Поэтому банки предлагают использовать пониженные коэффициенты для оплаты векторов для тех случаев, когда они используются для проверки на наличие или отсутствие признаков осуществления перевода без согласия клиента, под влиянием обмана или злоупотребления доверием.