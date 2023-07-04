Банки просят не брать с них плату за использование собранной биометрии
Банки попросили Минцифры отменить плату за использование биометрических данных, которые они передали в Единую биометрическую систему (ЕБС) как из собственных биометрических систем, так и собранных специально для нее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Как отмечает издание, банки передают собственную биометрию в ЕБС бесплатно. При этом плата для них за использование векторов на клиентов, слепки которых они сами передали в систему, составляет от 3 руб. (при единичных запросах в год) до 2,55 руб. (свыше 1 млн запросов).
В НСФР оценивают затраты на базы размером около 20 млн образцов в около 500 млн руб. в год, что делает проактивный сбор образцов нецелесообразным и приведет к сокращению базы ЕБС. В письме также отмечается, что векторы ЕБС можно использовать для противодействия мошенникам. Поэтому банки предлагают использовать пониженные коэффициенты для оплаты векторов для тех случаев, когда они используются для проверки на наличие или отсутствие признаков осуществления перевода без согласия клиента, под влиянием обмана или злоупотребления доверием.
В Минцифры отметили, что рассмотрят предложения НСФР, назвав заложенный подход к тарифам экономически выгодным для банков.
ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.
29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрических данных россиян, а также любой дискриминации в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.