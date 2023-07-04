Курс евро превысил 98 рублей впервые с марта 2022 года

По данным на 13:34 мск, европейская валюта торговалась по 98,01 руб., после чего пошла вниз и уже на 13:35 ее курс составлял 97,98 руб. Однако к 13:42 евро снова достиг 98,01 руб. Американский доллар в то же время находился на уровне 89,85 руб., китайский юань – 12,4 руб.