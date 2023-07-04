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Курс евро превысил 98 рублей впервые с марта 2022 года

Ведомости

Курс евро поднялся выше 98 руб. впервые с 29 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.

По данным на 13:34 мск, европейская валюта торговалась по 98,01 руб., после чего пошла вниз и уже на 13:35 ее курс составлял 97,98 руб. Однако к 13:42 евро снова достиг 98,01 руб. Американский доллар в то же время находился на уровне 89,85 руб., китайский юань – 12,4 руб.

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Рубль дешевеет с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. 26 июня курс евро поднимался выше 95 руб., курс доллара – выше 87 руб. К концу недели, 30 июня, евро превысил 97 руб., доллар – 89 руб.

24 июня стоимость евро и доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». В частности, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. Евро также достиг 100 руб. в отделении Сбербанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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