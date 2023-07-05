Фонд национального благосостояния в июне увеличился на 317 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за июнь увеличился на 317,1 млрд руб., сообщил Минфин РФ.
На 1 июля объем ФНБ составил 12,670 трлн руб. (8,4% ВВП), что эквивалентно $145,5 млрд. Месяцем ранее показатель составлял 12,353 трлн руб. (8,2% ВВП), или $153,1 млрд.
Объем средств ФНБ на счетах ЦБ на начало месяца составил 6,81 трлн руб. ($78,25 млрд, 4,5% от прогнозируемого ВВП). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 7,2 млрд евро, 282,28 млрд китайских юаней, а также 511,9 т золота в обезличенной форме. Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ составил $64,7 млн, или 5,63 млрд руб.
В июне средства ФНБ на счетах в ЦБ в размере 3,45 млрд юаней, а также 5,1 т золота были реализованы за 66,97 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета.
За май объем ФНБ сократился на 122,4 млрд руб. и составил 12,35 трлн руб. (8,2% ВВП), сообщали ранее в Минфине.
В июне Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г. Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 трлн руб.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.