Минфин более чем вдвое снизит продажи валюты по бюджетному правилу в июле

Общая сумма ожидаемых в 2023 г. нефтегазовых доходов – 8,9 трлн руб., из них так называемые базовые – 8 трлн руб. Это значение устанавливается законом и влияет на величину расходов бюджета – даже если фактически в казну поступит меньше 8 трлн, на траты бюджета это в любом случае не повлияет. Остальные чуть более 900 млрд руб. – дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут быть использованы для пополнения ФНБ по бюджетному правилу.