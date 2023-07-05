Минфин более чем вдвое снизит продажи валюты по бюджетному правилу в июле
Министерство финансов России снизит с 7 июля продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 1,7 млрд руб. в день после 3,6 млрд руб. в июне, сообщила пресс-служба Минфина.
В министерстве уточнили, что по итогам июня федеральный бюджет недополучил 30,34 млрд руб. (ведомство ожидало выпадения 44 млрд руб.), в июле же недополучение составит 4,54 млрд руб.
«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 34,893 млрд руб.», – говорится в сообщении.
Операции будут проводиться с 7 июля по 4 августа, ежедневный объем продажи иностранной валюты (ЦБ по поручению ведомства продает юани. – «Ведомости») составит в эквиваленте 1,7 млрд руб.
По итогам мая бюджет недополучил 30,6 млрд руб., на продажу юаней в июне было направлено 74,6 млрд руб.
11 января Минфин и ЦБ объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Центробанк по поручению Минфина начал продавать юани с того же месяца. Продажи валюты по бюджетному правилу не проводились с весны 2020 г.
Общая сумма ожидаемых в 2023 г. нефтегазовых доходов – 8,9 трлн руб., из них так называемые базовые – 8 трлн руб. Это значение устанавливается законом и влияет на величину расходов бюджета – даже если фактически в казну поступит меньше 8 трлн, на траты бюджета это в любом случае не повлияет. Остальные чуть более 900 млрд руб. – дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут быть использованы для пополнения ФНБ по бюджетному правилу.
На каждый месяц объем базовых нефтегазовых доходов устанавливается отдельно. Величина продаж валюты – это разница между базовым значением и фактическими поступлениями. Когда доходы преодолевают планку, Минфин начинает, наоборот, закупать валюту в ФНБ.
Ранее в июне Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г. Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 трлн руб.