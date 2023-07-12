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Финансы

ЦБ представил правила платформы цифрового рубля

Ведомости

Банк России разработал правила платформы цифрового рубля. Проект положения регулятора опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«В нем содержатся основные правила, по которым Банк России как оператор платформы будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, а также требования к ним», – рассказали в ЦБ, назвав документ «ключевым нормативным актом» для запуска цифрового рубля.

В частности, в документе перечислены виды цифровых кошельков: счета операторов по переводу денежных средств (за исключением иностранных банков), счета физических и юридических лиц. Уточняется, что филиалам кредитных организаций такие счета открываться не будут. Также в проекте положения содержится информация о порядке открытия и закрытия счетов, а также приводится перечень доступных операций.

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В приложении к постановлению устанавливается порядок урегулирования споров. Участники платформы смогут подать претензии в бумажном или электронном виде. В течение 10 дней ЦБ должен сообщить о принятом решении по жалобе или же запросить дополнительные документы. Контроль за работой платформы и соблюдением правил участниками будет вести ЦБ.

Платформа будет работать круглосуточно без выходных и праздничных дней.

Накануне, 11 июля, Государственная дума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля, который закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». В законе говорится, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.

В ЦБ отметили, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 г. Регулятор рассчитывает, что уже в августе будет начат пилот с реальными цифровыми рублями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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