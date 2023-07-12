В ФНС сообщили о выплате налогоплательщиками новых регионов 64 млрд рублей
Налогоплательщики в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях заплатили налогов на 64 млрд руб., сообщил замглавы ФНС России Константин Чекмышев в эфире телеканала «Россия-24».
«Почти 64 млрд руб. у нас налогоплательщики заплатили в четырех новых регионах», – приводит его слова ТАСС.
О каком периоде выплат идет речь, Чекмышев не уточнил. Из этой суммы 26 млрд руб. было направлено в региональные бюджеты, а 29 млрд руб. – во внебюджетные фонды, добавил чиновник.
Ранее в России приняли три закона, направленных на создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях будут работать до 31 января 2050 г. Стать участниками СЭЗ могут зарегистрированные на территории новых регионов компании. Необходимый объем инвестиций установлен на уровне 30 млн руб., для малого бизнеса понадобится 3 млн руб., для IT-компаний – 1 млн руб. 24 июня закон подписал президент РФ Владимир Путин.
30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. В новых регионах до 2026 г. действует переходный период, в течение которого будут урегулированы вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.