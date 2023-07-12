В ФНС сообщили о выплате налогоплательщиками новых регионов 64 млрд рублей

Ранее в России приняли три закона, направленных на создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях будут работать до 31 января 2050 г. Стать участниками СЭЗ могут зарегистрированные на территории новых регионов компании. Необходимый объем инвестиций установлен на уровне 30 млн руб., для малого бизнеса понадобится 3 млн руб., для IT-компаний – 1 млн руб. 24 июня закон подписал президент РФ Владимир Путин.