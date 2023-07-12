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Финансы

В ФНС сообщили о выплате налогоплательщиками новых регионов 64 млрд рублей

Ведомости

Налогоплательщики в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях заплатили налогов на 64 млрд руб., сообщил замглавы ФНС России Константин Чекмышев в эфире телеканала «Россия-24».

«Почти 64 млрд руб. у нас налогоплательщики заплатили в четырех новых регионах», – приводит его слова ТАСС.

О каком периоде выплат идет речь, Чекмышев не уточнил. Из этой суммы 26 млрд руб. было направлено в региональные бюджеты, а 29 млрд руб. – во внебюджетные фонды, добавил чиновник.

Ранее в России приняли три закона, направленных на создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях будут работать до 31 января 2050 г. Стать участниками СЭЗ могут зарегистрированные на территории новых регионов компании. Необходимый объем инвестиций установлен на уровне 30 млн руб., для малого бизнеса понадобится 3 млн руб., для IT-компаний – 1 млн руб. 24 июня закон подписал президент РФ Владимир Путин.

30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. В новых регионах до 2026 г. действует переходный период, в течение которого будут урегулированы вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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