Дума приняла поправки о наследовании и использовании в расчетах цифрового рубля
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к объектам гражданских прав, разрешая осуществлять ими расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.
В частности, ст. 128 ГК РФ теперь будет относить цифровые рубли к безналичным денежным средствам, а ст. 140 ГК – уточнять, что безналичные расчеты включают в себя расчеты цифровыми рублями. В соответствии со ст. 861 ГК, расчеты цифровыми рублями теперь осуществляются путем их перевода ЦБ через специальную платформу в соответствии с законодательством РФ о национальной платежной системе.
Кроме того, цифровые рубли можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя. Закон, если он будет одобрен Совфедом и подписан президентом, вступит в силу с 1 августа.
11 июля Госдума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля, который закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». В законе говорится, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.
В ЦБ отметили, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 г. Регулятор рассчитывает, что уже в августе будет начат пилот с реальными цифровыми рублями.
12 июля ЦБ представил разработанные правила платформы цифрового рубля. В частности, в документе перечислены виды цифровых кошельков, а также содержится информация о порядке открытия и закрытия счетов, а также приводится перечень доступных операций. Физлица и ИП для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить простую электронную подпись.