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Дума приняла поправки о наследовании и использовании в расчетах цифрового рубля

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к объектам гражданских прав, разрешая осуществлять ими расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. 

В частности, ст. 128 ГК РФ теперь будет относить цифровые рубли к безналичным денежным средствам, а ст. 140 ГК – уточнять, что  безналичные расчеты включают в себя расчеты цифровыми рублями. В соответствии со ст. 861 ГК, расчеты цифровыми рублями теперь осуществляются путем их перевода ЦБ через специальную платформу в соответствии с законодательством РФ о национальной платежной системе.

Кроме того, цифровые рубли можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя. Закон, если он будет одобрен Совфедом и подписан президентом, вступит в силу с 1 августа.

11 июля Госдума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля, который закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». В законе говорится, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.

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В ЦБ отметили, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 г. Регулятор рассчитывает, что уже в августе будет начат пилот с реальными цифровыми рублями.

12 июля ЦБ представил разработанные правила платформы цифрового рубля. В частности, в документе перечислены виды цифровых кошельков, а также содержится информация о порядке открытия и закрытия счетов, а также приводится перечень доступных операций. Физлица и ИП для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить простую электронную подпись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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