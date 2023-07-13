Дума приняла поправки о наследовании и использовании в расчетах цифрового рубля

В ЦБ отметили, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 г. Регулятор рассчитывает, что уже в августе будет начат пилот с реальными цифровыми рублями.