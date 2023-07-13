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Финансы

Резервный фонд правительства увеличат на 31,5 млрд рублей

Ведомости

Резервный фонд правительства РФ будет увеличен на 31,5 млрд руб. за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета за прошлый год, сообщила пресс-служба кабмина.

«Объем резервного фонда правительства увеличен на 31,5 млрд руб. Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда – не использованные в 2022 г. остатки средств федерального бюджета», – приводит сообщение ТАСС.

В начале июля правительство сообщало, что резервный фонд пополнится на 1,1 млрд руб. в результате возмещения ущерба, причиненного водным объектам. Средства из фонда могут быть использованы как для обеспечения стабильности экономики, так и для защиты территорий от негативного воздействия вод вблизи Байкала и на территории Дальневосточного федерального округа.

Резервный фонд кабмина создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете.

Средства из фонда направляются на социально значимые цели. Например, в 2022 г. за счет фонда профинансировали ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных ковидом, поддержку IT-отрасли и др. В этом году из фонда были выделены деньги на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем и туриндустрии на полуострове, напомнили сегодня в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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