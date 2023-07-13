Резервный фонд правительства увеличат на 31,5 млрд рублей
Резервный фонд правительства РФ будет увеличен на 31,5 млрд руб. за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета за прошлый год, сообщила пресс-служба кабмина.
«Объем резервного фонда правительства увеличен на 31,5 млрд руб. Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда – не использованные в 2022 г. остатки средств федерального бюджета», – приводит сообщение ТАСС.
В начале июля правительство сообщало, что резервный фонд пополнится на 1,1 млрд руб. в результате возмещения ущерба, причиненного водным объектам. Средства из фонда могут быть использованы как для обеспечения стабильности экономики, так и для защиты территорий от негативного воздействия вод вблизи Байкала и на территории Дальневосточного федерального округа.
Резервный фонд кабмина создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете.
Средства из фонда направляются на социально значимые цели. Например, в 2022 г. за счет фонда профинансировали ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных ковидом, поддержку IT-отрасли и др. В этом году из фонда были выделены деньги на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем и туриндустрии на полуострове, напомнили сегодня в правительстве.