Резервный фонд правительства увеличат на 31,5 млрд рублей

Средства из фонда направляются на социально значимые цели. Например, в 2022 г. за счет фонда профинансировали ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных ковидом, поддержку IT-отрасли и др. В этом году из фонда были выделены деньги на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем и туриндустрии на полуострове, напомнили сегодня в правительстве.