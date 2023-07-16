Сбербанк начал получать банкноты номиналом в 5 и 10 рублей

Белов пояснил, что в 2000-е гг. эти банкноты были в активном обращении, но быстро изнашивались. Купюры решили заменить на монеты: они дороже в производстве, однако дольше служат. Сейчас технологии изменились, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%, рассказал Белов. Он отметил, что с 2009 г. выросла стоимость металла и в итоге чеканка монет оказалась затратной. От увеличения срока службы банкнот номиналом 10 руб. будет экономический эффект, поэтому регулятор посчитал целесообразным возобновить их выпуск. Белов подчеркнул, что речь не идет о замене монет в 5 и 10 руб. банкнотами: в обращении будут находиться и те, и другие.