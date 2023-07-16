Сбербанк начал получать банкноты номиналом в 5 и 10 рублей
Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей поступили в кассово-инкассаторские центры Сбербанка Москвы и Подмосковья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на банк.
В кредитной организации рассказали, что дополнительные партии банкнот банк получит в ближайшее время, затем они будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена.
Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что Москва и Подмосковье готовятся вводить в оборот купюры в 5 и 10 руб., кассово-инкассаторские центры уже предоставляют вместо монет новые банкноты. По данным Mash, Банк России включил их в памятку о проверке на подделку.
В июле прошлого года стало известно о планах Центробанка возобновить выпуск банкнот номиналом 10 руб. образца 1997 г. Зампред ЦБ Сергей Белов также сообщил, что в конце года могут начать печатать и банкноту в 5 руб. Банкноту номиналом 10 руб. перестали выпускать в 2013 г., номиналом 5 руб. — в 1998 г.
Белов пояснил, что в 2000-е гг. эти банкноты были в активном обращении, но быстро изнашивались. Купюры решили заменить на монеты: они дороже в производстве, однако дольше служат. Сейчас технологии изменились, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%, рассказал Белов. Он отметил, что с 2009 г. выросла стоимость металла и в итоге чеканка монет оказалась затратной. От увеличения срока службы банкнот номиналом 10 руб. будет экономический эффект, поэтому регулятор посчитал целесообразным возобновить их выпуск. Белов подчеркнул, что речь не идет о замене монет в 5 и 10 руб. банкнотами: в обращении будут находиться и те, и другие.