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Сбербанк начал получать банкноты номиналом в 5 и 10 рублей

Ведомости

Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей поступили в кассово-инкассаторские центры Сбербанка Москвы и Подмосковья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на банк.

В кредитной организации рассказали, что дополнительные партии банкнот банк получит в ближайшее время, затем они будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена.

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что Москва и Подмосковье готовятся вводить в оборот купюры в 5 и 10 руб., кассово-инкассаторские центры уже предоставляют вместо монет новые банкноты. По данным Mash, Банк России включил их в памятку о проверке на подделку.

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В июле прошлого года стало известно о планах Центробанка возобновить выпуск банкнот номиналом 10 руб. образца 1997 г. Зампред ЦБ Сергей Белов также сообщил, что в конце года могут начать печатать и банкноту в 5 руб. Банкноту номиналом 10 руб. перестали выпускать в 2013 г., номиналом 5 руб. — в 1998 г.

Белов пояснил, что в 2000-е гг. эти банкноты были в активном обращении, но быстро изнашивались. Купюры решили заменить на монеты: они дороже в производстве, однако дольше служат. Сейчас технологии изменились, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%, рассказал Белов. Он отметил, что с 2009 г. выросла стоимость металла и в итоге чеканка монет оказалась затратной. От увеличения срока службы банкнот номиналом 10 руб. будет экономический эффект, поэтому регулятор посчитал целесообразным возобновить их выпуск. Белов подчеркнул, что речь не идет о замене монет в 5 и 10 руб. банкнотами: в обращении будут находиться и те, и другие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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