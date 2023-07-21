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Финансы

Сбер и ВТБ повысят ставки по вкладам до 10%

Ведомости

Банки Сбер и ВТБ в ближайшее время планируют повышение ставок по вкладам для населения после того, как Банк России поднял ключевую ставку.

Сбер принял решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых.

ВТБ проинформировал своих клиентов, что планирует увеличить ставки по своим сберегательным продуктам до 10%. При этом банк подчеркнул, что по кредитам пока нет такого решения, и пообещал предоставить детали позднее.

Ранее по теме: Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 п. п.

 По итогам заседания 21 июля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г. С сентября того же года она была на уровне 7,5% годовых. Ранее большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали рост ключевой ставки на 0,5 п. п. И всего трое ожидали повышения – до 8,25–8,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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