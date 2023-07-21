Сбер и ВТБ повысят ставки по вкладам до 10%
Банки Сбер и ВТБ в ближайшее время планируют повышение ставок по вкладам для населения после того, как Банк России поднял ключевую ставку.
Сбер принял решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых.
ВТБ проинформировал своих клиентов, что планирует увеличить ставки по своим сберегательным продуктам до 10%. При этом банк подчеркнул, что по кредитам пока нет такого решения, и пообещал предоставить детали позднее.
По итогам заседания 21 июля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г. С сентября того же года она была на уровне 7,5% годовых. Ранее большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали рост ключевой ставки на 0,5 п. п. И всего трое ожидали повышения – до 8,25–8,5%