Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро превысил 105 руб. впервые с 25 марта 2022 г., следует из данных торгов на Московской бирже.
Европейская валюта достигла 105 руб. к 16:15 мск, после чего продолжила рост и к 16:24 подорожала до 105,19 руб. Доллар в то же время находился на уровне 95,49 руб., китайский юань – 13,26 руб.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. 2 августа курс доллара впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., евро – 103 руб., а юаня – 13 руб. впервые с апреля 2022 г.
Ослабление российской валюты связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Как пояснили аналитики, опрошенные «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.