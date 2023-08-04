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Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года

Ведомости

Курс евро превысил 105 руб. впервые с 25 марта 2022 г., следует из данных торгов на Московской бирже.

Европейская валюта достигла 105 руб. к 16:15 мск, после чего продолжила рост и к 16:24 подорожала до 105,19 руб. Доллар в то же время находился на уровне 95,49 руб., китайский юань – 13,26 руб.

Сегодня, 4 августа, евро превысил 104 руб. впервые с 28 марта прошлого года. Американская валюта поднялась выше 95 руб., также достигнув прошлогодние значения.

Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. 2 августа курс доллара впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., евро – 103 руб., а юаня – 13 руб. впервые с апреля 2022 г.

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Ослабление российской валюты связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами, говорил министр финансов Антон Силуанов.

Как пояснили аналитики, опрошенные «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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