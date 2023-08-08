Центробанк рассказал о мошеннической схеме с шаблонами документов

Кроме того, официальные сайты государственных органов обычно маркируют синим кружком с галочкой. Пользователям нужно быть внимательными при работе с сайтами, если в их адресной строке нет значка безопасного соединения (замочка). Скачивая документ, рекомендуется обращать внимание на его формат: безопасными считаются pdf, docx, xlsx, jpg, png.