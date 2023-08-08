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Финансы

Центробанк рассказал о мошеннической схеме с шаблонами документов

Ведомости

Банк России выявил новую схему мошенничества, в которой используются шаблоны документов, содержащие вирусы, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

В пресс-службе регулятора рассказали, что мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и публикуют зараженные документы, доступные для скачивания. Аферисты часто используют метод SEO-poisoning («отравление» поисковой выдачи), позволяющий этим сайтам занимать первые строки в поиске.

«Пользователь скачивает документ, после чего на его компьютере запускается программа удаленного доступа. С помощью нее хакеры могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании – например, с подрядчиками или поставщиками. Вместо данных настоящего получателя средств они указывают свои», – объяснили в ЦБ.

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Вирусное ПО, как правило, обнаруживается не сразу. Иногда мошенники блокируют доступ к рабочим компьютерам и вымогают деньги за его восстановление.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты Центробанка рекомендуют установить и регулярно обновлять антивирус, а также настроить запрет на автоматическую установку и запуск программ. Необходимо обращать внимание и на адрес сайта – поддельный может отличаться от настоящего незначительно, например, одним символом.

Кроме того, официальные сайты государственных органов обычно маркируют синим кружком с галочкой. Пользователям нужно быть внимательными при работе с сайтами, если в их адресной строке нет значка безопасного соединения (замочка). Скачивая документ, рекомендуется обращать внимание на его формат: безопасными считаются pdf, docx, xlsx, jpg, png.

18 июля российские банки выявили новую схему мошенничества, в которой используются фейковые фото банковских карт. Злоумышленники получают доступ к аккаунту человека в мессенджере и просят знакомых перевести деньги. Для большей убедительности мошенники присылают фото карты с именем нужного человека. Внешне карты похожи на карты крупных кредитных организаций, но на самом деле счет открыт в другом менее известном банке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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