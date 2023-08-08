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Финансы

ЦБ рассказал о случаях манипулирования акциями через Telegram-каналы

Ведомости

В России наблюдается рост влияния Telegram-каналов и инфлюенсеров на финансовый рынок, в том числе и в негативном контексте – манипулировании ценами акций. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

Центральный банк отмечает, что в последние годы количество частных инвесторов выросло как в России, так и в других странах. На этом фоне появился ряд тенденций, в том числе возрастающее влияние инфлюенсеров на поведение розничных инвесторов, пишет ЦБ со ссылкой на доклад Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

В России также наблюдается рост влияния, оказываемого Telegram-каналами, блогерами, инфлюенсерами, количество подписчиков которых достигает нескольких миллионов. Блогеры оказывают влияние на финансовые решения значительного числа инвесторов, но не несут ответственности за свои советы и результаты читателей. Они продвигают свои стратегии инвестирования и дают рекомендации по приобретению конкретных бумаг, что повышает вероятность принятия необдуманных и однотипных решений, считает регулятор. Также в ЦБ видят угрозу снижения мотивации частных инвесторов к развитию собственных навыков анализа рыночной и корпоративной информации.

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«Аудитория Telegram-каналов по инвестированию и финансам существенно меньше, чем у инфлюенсеров, однако отмечены случаи манипулирования через них акциями компаний второго и третьего эшелонов с малой капитализацией», – говорится в отчете ЦБ.

В 2022 г. было обнаружено несколько таких фактов. В частности, были выявлены манипуляции ценами акций ПАО «Россети Юг», ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Саратовэнерго».

В ЦБ предупреждают, что в публикациях используются тактики, которые вводят в заблуждение, например публикация сведений о вымышленной доходности, а выгоду от необоснованных сделок получат авторы каналов или связанные с ними лица. Только за два месяца 2023 г. – январь и февраль – было предпринято восемь попыток воздействовать на цены акций, приводит ЦБ в отчете данные Московской биржи. В 2022 г. было всего 13 таких попыток. Регулятор отмечает, что в связи с этим был предпринят ряд мер, в том числе анализ новостного фона и активности в соцсетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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