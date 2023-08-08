ЦБ рассказал о случаях манипулирования акциями через Telegram-каналы

В ЦБ предупреждают, что в публикациях используются тактики, которые вводят в заблуждение, например публикация сведений о вымышленной доходности, а выгоду от необоснованных сделок получат авторы каналов или связанные с ними лица. Только за два месяца 2023 г. – январь и февраль – было предпринято восемь попыток воздействовать на цены акций, приводит ЦБ в отчете данные Московской биржи. В 2022 г. было всего 13 таких попыток. Регулятор отмечает, что в связи с этим был предпринят ряд мер, в том числе анализ новостного фона и активности в соцсетях.