ЦБ рассказал о случаях манипулирования акциями через Telegram-каналы
В России наблюдается рост влияния Telegram-каналов и инфлюенсеров на финансовый рынок, в том числе и в негативном контексте – манипулировании ценами акций. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.
Центральный банк отмечает, что в последние годы количество частных инвесторов выросло как в России, так и в других странах. На этом фоне появился ряд тенденций, в том числе возрастающее влияние инфлюенсеров на поведение розничных инвесторов, пишет ЦБ со ссылкой на доклад Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
В России также наблюдается рост влияния, оказываемого Telegram-каналами, блогерами, инфлюенсерами, количество подписчиков которых достигает нескольких миллионов. Блогеры оказывают влияние на финансовые решения значительного числа инвесторов, но не несут ответственности за свои советы и результаты читателей. Они продвигают свои стратегии инвестирования и дают рекомендации по приобретению конкретных бумаг, что повышает вероятность принятия необдуманных и однотипных решений, считает регулятор. Также в ЦБ видят угрозу снижения мотивации частных инвесторов к развитию собственных навыков анализа рыночной и корпоративной информации.
«Аудитория Telegram-каналов по инвестированию и финансам существенно меньше, чем у инфлюенсеров, однако отмечены случаи манипулирования через них акциями компаний второго и третьего эшелонов с малой капитализацией», – говорится в отчете ЦБ.
В 2022 г. было обнаружено несколько таких фактов. В частности, были выявлены манипуляции ценами акций ПАО «Россети Юг», ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Саратовэнерго».
В ЦБ предупреждают, что в публикациях используются тактики, которые вводят в заблуждение, например публикация сведений о вымышленной доходности, а выгоду от необоснованных сделок получат авторы каналов или связанные с ними лица. Только за два месяца 2023 г. – январь и февраль – было предпринято восемь попыток воздействовать на цены акций, приводит ЦБ в отчете данные Московской биржи. В 2022 г. было всего 13 таких попыток. Регулятор отмечает, что в связи с этим был предпринят ряд мер, в том числе анализ новостного фона и активности в соцсетях.