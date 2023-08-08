В США SEC оштрафовала банки за переписку сотрудников в мессенджерах

Расследование SEC показало, что сотрудники финорганизаций с 2019 г. часто общались через мессенджеры iMessage, WhatsApp и Signal и не сохраняли значительную часть деловой переписки, что является нарушением закона о ценных бумагах. Тем самым SEC, вероятно, не получила к ним доступ в ходе различных проверок. Уточняется, что правилами пренебрегали сотрудники различных уровней, в том числе и руководители высшего звена.