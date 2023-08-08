Газета
Финансы

В США SEC оштрафовала банки за переписку сотрудников в мессенджерах

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 11 финансовых организаций в нарушении правил обслуживания и хранения электронных коммуникаций и оштрафовала их на $289 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии.

Расследование SEC показало, что сотрудники финорганизаций с 2019 г. часто общались через мессенджеры iMessage, WhatsApp и Signal и не сохраняли значительную часть деловой переписки, что является нарушением закона о ценных бумагах. Тем самым SEC, вероятно, не получила к ним доступ в ходе различных проверок. Уточняется, что правилами пренебрегали сотрудники различных уровней, в том числе и руководители высшего звена.

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Все 11 организаций признали свою вину и согласились выплатить штрафы, а также пообещали предотвратить подобные нарушения в будущем. Наибольшие санкции были наложены на Wells Fargo Securities и его структуры – $125 млн. Также были оштрафованы BNP Paribas Securities, SG Americas Securities, BMO Capital Markets Corp и др.

«Соблюдение требований федерального законодательства о ценных бумагах к бухгалтерским книгам и отчетности имеет важное значение для защиты инвесторов и нормального функционирования рынков. На сегодняшний день комиссия возбудила 30 принудительных мер и приказала наложить штрафы на сумму более $1,5 млрд, чтобы донести это основополагающее сообщение до сознания», – заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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