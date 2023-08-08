В США SEC оштрафовала банки за переписку сотрудников в мессенджерах
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 11 финансовых организаций в нарушении правил обслуживания и хранения электронных коммуникаций и оштрафовала их на $289 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии.
Расследование SEC показало, что сотрудники финорганизаций с 2019 г. часто общались через мессенджеры iMessage, WhatsApp и Signal и не сохраняли значительную часть деловой переписки, что является нарушением закона о ценных бумагах. Тем самым SEC, вероятно, не получила к ним доступ в ходе различных проверок. Уточняется, что правилами пренебрегали сотрудники различных уровней, в том числе и руководители высшего звена.
Все 11 организаций признали свою вину и согласились выплатить штрафы, а также пообещали предотвратить подобные нарушения в будущем. Наибольшие санкции были наложены на Wells Fargo Securities и его структуры – $125 млн. Также были оштрафованы BNP Paribas Securities, SG Americas Securities, BMO Capital Markets Corp и др.
«Соблюдение требований федерального законодательства о ценных бумагах к бухгалтерским книгам и отчетности имеет важное значение для защиты инвесторов и нормального функционирования рынков. На сегодняшний день комиссия возбудила 30 принудительных мер и приказала наложить штрафы на сумму более $1,5 млрд, чтобы донести это основополагающее сообщение до сознания», – заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал.