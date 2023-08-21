Прибыль российских банков с начала 2023 года составила 2 трлн рублей
Чистая прибыль российских банков в июле 2023 г. составила 327 млрд руб., что соответствует доходности на капитал около 30% в годовом выражении. Всего с начала года сектор заработал 2 трлн руб., сообщается в отчете Центробанка о развитии банковского сектора России.
Результаты в целом соответствуют июньским – тогда чистая прибыль сектора составляла 314 млрд руб.
Значимым фактором роста прибыли были доходы от переоценки иностранной̆ валюты: 93 млрд руб. (в июне – 147 млрд руб.) на фоне ослабления курса рубля (на 4% в июле и на 7% в июне) и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.
Кроме того, прибыль поддержали рост чистых процентных и комиссионных доходов на 9% и 3% соответственно, а также снижение расходов на резервы (на 37 млрд руб.) и операционных расходов на 16 млрд руб. В результате основная прибыль выросла до 224 млрд руб. с 131 млрд руб. в июне.
Доля прибыльных банков в июле выросла до 82%, а их количество достигло 265. Всего по итогам семи месяцев 2023 г. было 274 таких банка (85%) с долей в активах сектора 99%.