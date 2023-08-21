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Финансы

Прибыль российских банков с начала 2023 года составила 2 трлн рублей

Ведомости

Чистая прибыль российских банков в июле 2023 г. составила 327 млрд руб., что соответствует доходности на капитал около 30% в годовом выражении. Всего с начала года сектор заработал 2 трлн руб., сообщается в отчете Центробанка о развитии банковского сектора России.

Результаты в целом соответствуют июньским – тогда чистая прибыль сектора составляла 314 млрд руб.

Значимым фактором роста прибыли были доходы от переоценки иностранной̆ валюты: 93 млрд руб. (в июне – 147 млрд руб.) на фоне ослабления курса рубля (на 4% в июле и на 7% в июне) и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.

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Кроме того, прибыль поддержали рост чистых процентных и комиссионных доходов на 9% и 3% соответственно, а также снижение расходов на резервы (на 37 млрд руб.) и операционных расходов на 16 млрд руб. В результате основная прибыль выросла до 224 млрд руб. с 131 млрд руб. в июне.

Доля прибыльных банков в июле выросла до 82%, а их количество достигло 265. Всего по итогам семи месяцев 2023 г. было 274 таких банка (85%) с долей в активах сектора 99%.

По итогам 2022 г. российский банковский сектор вышел в прибыль в 203 млрд руб. Доходность на капитал составила 1,8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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