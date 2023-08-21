Прибыль российских банков с начала 2023 года составила 2 трлн рублей

Кроме того, прибыль поддержали рост чистых процентных и комиссионных доходов на 9% и 3% соответственно, а также снижение расходов на резервы (на 37 млрд руб.) и операционных расходов на 16 млрд руб. В результате основная прибыль выросла до 224 млрд руб. с 131 млрд руб. в июне.