Евро на Мосбирже опустился ниже 103 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 103 руб. впервые с 28 августа, следует из данных торговой площадки.
По данным на 16:31 мск, евро снизился до 102,89 руб. (-1,82%), а доллар – до 95,85 руб. (-1,97%).
ЦБ в свою очередь установил на 12 сентября официальный курс евро на уровне 103,53 руб. (-1,35 руб.), а доллара – 96,5 руб. (-1,42 руб.).
На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.
По итогам августа годовая инфляция ускорилась до 5,15% после 4,3% в июле и 3,25% в июне. Ранее ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков.
Как писали ранее «Ведомости», аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке, которое состоится 15 сентября. 10 респондентов из 19 считают базовым сценарием сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 12%, несмотря на недавнее заявление ЦБ о возможности ее повышения. Остальные эксперты считают, что ставка все же будет увеличена.