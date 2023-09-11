Евро на Мосбирже опустился ниже 103 рублей

Как писали ранее «Ведомости», аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке, которое состоится 15 сентября. 10 респондентов из 19 считают базовым сценарием сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 12%, несмотря на недавнее заявление ЦБ о возможности ее повышения. Остальные эксперты считают, что ставка все же будет увеличена.