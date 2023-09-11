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Финансы

Евро на Мосбирже опустился ниже 103 рублей

Ведомости

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 103 руб. впервые с 28 августа, следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:31 мск, евро снизился до 102,89 руб. (-1,82%), а доллар – до 95,85 руб. (-1,97%).

ЦБ в свою очередь установил на 12 сентября официальный курс евро на уровне 103,53 руб. (-1,35 руб.), а доллара – 96,5 руб. (-1,42 руб.).

Ранее сегодня помощник президента России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФа заявил, что пик ослабления курса рубля пройден, в ближайшие месяцы образуется избыток валюты на рынке ввиду снижения объемов импорта товаров и услуг и повышения ключевой ставки.

На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.

Ранее по теме: Аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке

По итогам августа годовая инфляция ускорилась до 5,15% после 4,3% в июле и 3,25% в июне. Ранее ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

Как писали ранее «Ведомости», аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке, которое состоится 15 сентября. 10 респондентов из 19 считают базовым сценарием сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 12%, несмотря на недавнее заявление ЦБ о возможности ее повышения. Остальные эксперты считают, что ставка все же будет увеличена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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