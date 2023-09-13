Греф рассказал, в чем хранит сбережения
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что создал сбалансированный портфель сбережений. Больше всего заработка в этом году ему принесли ценные бумаги своего банка, сообщил бизнесмен в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
Греф пояснил, что в формировании инвестиционного портфеля пришел к соотношению, где 60% составляют облигации, а 40% – акции. По словам банкира, он не гонится за высокой доходностью.
«И эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке», – отметил банкир.
По словам Грефа, 2024 г. для Сбербанка должен быть удачным. По его данным, активы и доля рынка компании увеличиваются практически по всем продуктам. В этом году банк заработал 999 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.
Бизнесмен также рекомендовал россиянам не хранить свои сбережения в твердых валютах. По его словам, они сейчас не приносят доходности. По мнению Грефа, инвестировать лучше всего в акции и рублевые облигации. Он заявил, что «сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро».