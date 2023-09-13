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Финансы

Греф рассказал, в чем хранит сбережения

Ведомости

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что создал сбалансированный портфель сбережений. Больше всего заработка в этом году ему принесли ценные бумаги своего банка, сообщил бизнесмен в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Греф пояснил, что в формировании инвестиционного портфеля пришел к соотношению, где 60% составляют облигации, а 40% – акции. По словам банкира, он не гонится за высокой доходностью.

«И эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке», – отметил банкир.

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По словам Грефа, 2024 г. для Сбербанка должен быть удачным. По его данным, активы и доля рынка компании увеличиваются практически по всем продуктам. В этом году банк заработал 999 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.

Бизнесмен также рекомендовал россиянам не хранить свои сбережения в твердых валютах. По его словам, они сейчас не приносят доходности. По мнению Грефа, инвестировать лучше всего в акции и рублевые облигации. Он заявил, что «сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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