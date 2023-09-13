Греф рассказал, в чем хранит сбережения

Бизнесмен также рекомендовал россиянам не хранить свои сбережения в твердых валютах. По его словам, они сейчас не приносят доходности. По мнению Грефа, инвестировать лучше всего в акции и рублевые облигации. Он заявил, что «сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро».