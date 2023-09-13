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Финансы

Греф посоветовал не хранить сбережения в твердых валютах

Ведомости

Россиянам не стоит хранить сбережения в твердых валютах. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас я бы не рекомендовал хранить [сбережения] в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», – сказал он.

В то же время Греф обратил внимание, что в таком вопросе никогда нельзя давать универсальные советы. Он добавил, что на рынке есть инструменты для хеджирования валютного риска. По словам главы «Сбера», лучше всего инвестировать в акции. Кроме того, на рынке есть рублевые облигации, напомнил Греф. Он отметил, что «сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро».

В конце августа бывший министр финансов России Михаил Задорнов назвал отказ от доллара и евро одной из причин ослабления рубля.

Ранее по теме: Греф: текущий курс рубля не соответствует фундаментальному

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. На открытии торгов 13 сентября курс доллара снизился до 94,81 руб., евро – до 101,87 руб.

На фоне ослабления рубля ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.

Греф ранее заявил, что не ожидает повышения ставки в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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