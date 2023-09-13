Греф посоветовал не хранить сбережения в твердых валютах

В то же время Греф обратил внимание, что в таком вопросе никогда нельзя давать универсальные советы. Он добавил, что на рынке есть инструменты для хеджирования валютного риска. По словам главы «Сбера», лучше всего инвестировать в акции. Кроме того, на рынке есть рублевые облигации, напомнил Греф. Он отметил, что «сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро».