Греф посоветовал не хранить сбережения в твердых валютах
Россиянам не стоит хранить сбережения в твердых валютах. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Сейчас я бы не рекомендовал хранить [сбережения] в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», – сказал он.
В то же время Греф обратил внимание, что в таком вопросе никогда нельзя давать универсальные советы. Он добавил, что на рынке есть инструменты для хеджирования валютного риска. По словам главы «Сбера», лучше всего инвестировать в акции. Кроме того, на рынке есть рублевые облигации, напомнил Греф. Он отметил, что «сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро».
В конце августа бывший министр финансов России Михаил Задорнов назвал отказ от доллара и евро одной из причин ослабления рубля.
Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. На открытии торгов 13 сентября курс доллара снизился до 94,81 руб., евро – до 101,87 руб.
На фоне ослабления рубля ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.
Греф ранее заявил, что не ожидает повышения ставки в сентябре.