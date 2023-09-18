Группа ВТБ выдала более 1 трлн рублей по ипотеке
Жилищные кредиты оформили свыше 213 000 заемщиков. Отмечается, что сумма превысила и рекордный показатель в 2021 г. – на 20%. Около 975 млрд руб. пришлось на ВТБ, что почти на 44% больше по сравнению с 2022 г., и на 25% – с 2021 г. Средний размер ипотечного кредита составляет 5,2 млн руб.
Основная доля кредитов приходится на льготные программы. В сентябре в структуре продаж ВТБ она составляет 56%, отметили в пресс-службе. Наиболее популярны «семейная ипотека» (с начала года ей воспользовались 42 000 россиян, получив 217 млрд руб.) и ипотека с господдержкой (37 000 россиян; 178 млрд руб.).
Другой банк группы – «Открытие» – выдал с начала года ипотечные кредиты 20 300 клиентам на 96 млрд руб. Льготная ипотека в структуре выдач занимает 65%. Также более 6000 россиян получили кредитов на сумму около 26,5 млрд руб в РНКБ. Это на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 15% – с 2021 г.
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. До этого правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%.
На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.
Кроме того, в России доступна ипотека для сотрудников IT-компаний со ставкой до 5%, «Дальневосточная ипотека» с льготной ставкой 2% и «Сельская ипотека» под 0,1–3% годовых. Действие последней Минсельхоз приостановил в конце августа на фоне повышения ЦБ ключевой ставки.