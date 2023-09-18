Группа ВТБ выдала более 1 трлн рублей по ипотеке

Другой банк группы – «Открытие» – выдал с начала года ипотечные кредиты 20 300 клиентам на 96 млрд руб. Льготная ипотека в структуре выдач занимает 65%. Также более 6000 россиян получили кредитов на сумму около 26,5 млрд руб в РНКБ. Это на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 15% – с 2021 г.