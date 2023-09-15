Минфин сообщил о планах снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%
Минфин планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, передают «Известия».
Он отметил, что сейчас доля льготных программ покрывает 80-90% всего первичного рынка ипотеки. По мнению Чебескова, дальнейшее обсуждение продления кредитования с господдержкой должно быть комплексным. В частности, нужно понять, насколько льготные ипотечные программы эффективны и как работают в совокупности, пояснил он.
В Минфине уточнили, что ипотека с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 г. Чебесков подчеркнул, что продление или изменение ставки пока не обсуждалось.
На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.
Кроме того, в России доступна ипотека для сотрудников IT-компаний со ставкой до 5%, «Дальневосточная ипотека» с льготной ставкой 2% и «Сельская ипотека» под 0,1–3% годовых. Выдачу последней Минсельхоз временно приостановил в конце августа на фоне повышения ЦБ ключевой ставки до 12%.