Газета
Финансы

Минфин сообщил о планах снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%

Ведомости

Минфин планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, передают «Известия».

Он отметил, что сейчас доля льготных программ покрывает 80-90% всего первичного рынка ипотеки. По мнению Чебескова, дальнейшее обсуждение продления кредитования с господдержкой должно быть комплексным. В частности, нужно понять, насколько льготные ипотечные программы эффективны и как работают в совокупности, пояснил он. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В Минфине уточнили, что ипотека с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 г. Чебесков подчеркнул, что продление или изменение ставки пока не обсуждалось.

В сентябре правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. О планах повысить первоначальный взнос ранее сообщил «Ведомостям» знакомый с обсуждением источник.

Ранее по теме: Путин предложил увеличить Дальневосточную ипотеку до 9 млн рублей

На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.

Кроме того, в России доступна ипотека для сотрудников IT-компаний со ставкой до 5%, «Дальневосточная ипотека» с льготной ставкой 2% и «Сельская ипотека» под 0,1–3% годовых. Выдачу последней Минсельхоз временно приостановил в конце августа на фоне повышения ЦБ ключевой ставки до 12%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных