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Финансы

Газпромбанк протестировал платежи цифровыми рублями за связь и транспорт

Ведомости

Газпромбанк приступил к тестированию платежей с использованием цифрового рубля в ряде случаев, включая услуги связи и транспорт. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

В частности, в рамках пилотного проекта через мобильное приложение Газпромбанка уже был оплачен в цифровых рублях страховой полис в Страховом доме ВСК. Кроме того, участники тем же способом заплатили за услуги связи, поездки в московском метро, а также произвели взносы в благотворительные фонды.

В банке отметили, что следующим этапом тестирования станет создание финансовых сервисов с использованием цифровой валюты.

Цифровой рубль начали использовать в реальных операциях с 15 августа. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования. К тестированию допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.

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В Газпромбанке уточнили, что к первому этапу тестирования присоединились сотрудники банка и ЦБ. Пилотная группа пробует открыть цифровой счет, переводить цифровые рубли между физлицами, оплачивать товары и услуги и др. Отмечается, что скоро клиенты смогут оплачивать коммунальные платежи в цифровых рублях, а в 2024 г. станут доступны операции для юрлиц. Масштабирование цифрового рубля планируется после завершения пилота и не ранее 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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