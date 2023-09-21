Газпромбанк протестировал платежи цифровыми рублями за связь и транспорт

В Газпромбанке уточнили, что к первому этапу тестирования присоединились сотрудники банка и ЦБ. Пилотная группа пробует открыть цифровой счет, переводить цифровые рубли между физлицами, оплачивать товары и услуги и др. Отмечается, что скоро клиенты смогут оплачивать коммунальные платежи в цифровых рублях, а в 2024 г. станут доступны операции для юрлиц. Масштабирование цифрового рубля планируется после завершения пилота и не ранее 2025 г.