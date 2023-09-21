Газпромбанк протестировал платежи цифровыми рублями за связь и транспорт
Газпромбанк приступил к тестированию платежей с использованием цифрового рубля в ряде случаев, включая услуги связи и транспорт. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В частности, в рамках пилотного проекта через мобильное приложение Газпромбанка уже был оплачен в цифровых рублях страховой полис в Страховом доме ВСК. Кроме того, участники тем же способом заплатили за услуги связи, поездки в московском метро, а также произвели взносы в благотворительные фонды.
В банке отметили, что следующим этапом тестирования станет создание финансовых сервисов с использованием цифровой валюты.
Цифровой рубль начали использовать в реальных операциях с 15 августа. Его планируют ввести в массовый оборот после поэтапного тестирования. К тестированию допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. к пилоту присоединятся еще 16 кредитных организаций.
В Газпромбанке уточнили, что к первому этапу тестирования присоединились сотрудники банка и ЦБ. Пилотная группа пробует открыть цифровой счет, переводить цифровые рубли между физлицами, оплачивать товары и услуги и др. Отмечается, что скоро клиенты смогут оплачивать коммунальные платежи в цифровых рублях, а в 2024 г. станут доступны операции для юрлиц. Масштабирование цифрового рубля планируется после завершения пилота и не ранее 2025 г.