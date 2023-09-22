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Финансы

ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14%

Ведомости

Банк ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14% после повышения ключевой ставки ЦБ, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.

«Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ – от 14%», – говорится в сообщении.

Ставки по программам с господдержкой остаются «на однозначной уровне». «Что позволит заемщикам существенно снизить финансовую нагрузку. При этом в связи с новыми требованиями правительства, которые снижают размер субсидии банкам на 0,5 п.п., с 22 сентября ипотека с господдержкой-2020 будет доступна в ВТБ под 8% годовых, семейная – 6% (в ДФО – 5%), IT- и Дальневосточная ипотека – 5% и 2% соответственно», – пояснили в банке.

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Кроме того, сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%. Поступившие до 22 сентября заявки по всем программам банк рассмотрит по старым условиям, добавили в представительстве. Минимальные ставки по потребительским и автокредитам остались без изменений.

Ранее правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Это относится к кредитным договорам, заключенным со дня вступления в силу постановления. Кроме того, постановление снижает на 0,5 п. п. предельную величину субсидии кредитным организациям.

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После этого Сбербанк объявил об изменениях в связи с решением правительства. В частности, по программе «Господдержка» минимальная ставка вырастет до 8%, по «Семейной ипотеке» – 6%, по «Ипотеке для ИТ» – 5%, а по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» – до 2% при оформлении страхования жизни и здоровья. 

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это стало третьим подряд повышением ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%. До этого ставка держалась на уровне 7,5% с сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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