ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14%

После этого Сбербанк объявил об изменениях в связи с решением правительства. В частности, по программе «Господдержка» минимальная ставка вырастет до 8%, по «Семейной ипотеке» – 6%, по «Ипотеке для ИТ» – 5%, а по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» – до 2% при оформлении страхования жизни и здоровья.