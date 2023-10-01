Банки с 1 октября не могут использовать SWIFT при переводах внутри России

В марте 2023 г. ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил , что «информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России». СПФС была создана в 2014 г. в качестве аналога международной системы SWIFT.