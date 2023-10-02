Объем переводов из Казахстана через «Юнистрим» уменьшился в десять раз
В августе объем переводов из Казахстана в другие страны через платежную систему «Юнистрим» составил 91 млн тенге (около 18,6 млн руб.), пишет Frank Media со ссылкой на данные Нацбанка Казахстана.
Показатель сократился чуть более чем в 10 раз по сравнению с июлем 2023 г., когда он составлял 924 млн тенге (около 189,2 млн руб.). Переводы через «Юнистрим» в Казахстан также сократились в августе на 37% до 1,3 млрд тенге (около 270 млн руб.). Этот показатель сокращается с июля: тогда в Казахстан перевели 2,08 млрд тенге (около 430 млн руб.), что на 43% меньше относительно июня.
Доля «Юнистрим» среди систем международных денежных переводов сократилась с 13,6% в июне до 5,9% в августе. При этом Россия по-прежнему занимает лидирующее положение по объему переводов в Казахстан. В общей сложности в августе из России в Казахстан перевели 7,5 млрд тенге (около 1,5 млрд руб.). Доля РФ в разрезе стран по объему переводов составила 33,7%. За ней следуют Узбекистан (12,5%) и США (10,9%).
При этом больше всего переводов из Казахстана в августе было сделано в Узбекистан (34,1% от общей суммы «внешних» транзакций). В тройку лидеров также вошли Россия (22,7%) и Турция (20,9%).
Сокращение объемов переводов через «Юнистрим» связано с внесением одноименного банка (оператор платежной системы) в санкционный список США 20 июля 2023 г. После введения ограничений с «Юнистрим» перестали работать некоторые зарубежные партнеры, включая банки Армении, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Казахстана.