Объем переводов из Казахстана через «Юнистрим» уменьшился в десять раз

Показатель сократился чуть более чем в 10 раз по сравнению с июлем 2023 г., когда он составлял 924 млн тенге (около 189,2 млн руб.). Переводы через «Юнистрим» в Казахстан также сократились в августе на 37% до 1,3 млрд тенге (около 270 млн руб.). Этот показатель сокращается с июля: тогда в Казахстан перевели 2,08 млрд тенге (около 430 млн руб.), что на 43% меньше относительно июня.