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Объем переводов из Казахстана через «Юнистрим» уменьшился в десять раз

Ведомости

В августе объем переводов из Казахстана в другие страны через платежную систему «Юнистрим» составил 91 млн тенге (около 18,6 млн руб.), пишет Frank Media со ссылкой на данные Нацбанка Казахстана.

Показатель сократился чуть более чем в 10 раз по сравнению с июлем 2023 г., когда он составлял 924 млн тенге (около 189,2 млн руб.). Переводы через «Юнистрим» в Казахстан также сократились в августе на 37% до 1,3 млрд тенге (около 270 млн руб.). Этот показатель сокращается с июля: тогда в Казахстан перевели 2,08 млрд тенге (около 430 млн руб.), что на 43% меньше относительно июня.

Доля «Юнистрим» среди систем международных денежных переводов сократилась с 13,6% в июне до 5,9% в августе. При этом Россия по-прежнему занимает лидирующее положение по объему переводов в Казахстан. В общей сложности в августе из России в Казахстан перевели 7,5 млрд тенге (около 1,5 млрд руб.). Доля РФ в разрезе стран по объему переводов составила 33,7%. За ней следуют Узбекистан (12,5%) и США (10,9%).

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При этом больше всего переводов из Казахстана в августе было сделано в Узбекистан (34,1% от общей суммы «внешних» транзакций). В тройку лидеров также вошли Россия (22,7%) и Турция (20,9%).

Сокращение объемов переводов через «Юнистрим» связано с внесением одноименного банка (оператор платежной системы) в санкционный список США 20 июля 2023 г. После введения ограничений с «Юнистрим» перестали работать некоторые зарубежные партнеры, включая банки Армении, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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