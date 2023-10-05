ЦБ сообщил о признаке значимого повышения экономической активности в сентябре

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.