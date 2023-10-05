ЦБ сообщил о признаке значимого повышения экономической активности в сентябре
Банк России сообщил об увеличении финансовых потоков в сентябре, что говорит о значимом повышении экономической активности в стране. Об этом говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков», опубликованном на сайте регулятора.
Объем входящих платежей, проведенных в сентябре через платежную систему Центробанка, оказался на 17,3% выше среднего уровня II квартала, отметил регулятор. Без учета добычи полезных ископаемых, нефтепродуктов и государственного управления объем платежей вырос на 12,2%, причем наиболее активный рост, как и месяц назад, наблюдался в экспортных отраслях, отраслях промежуточного потребления, а также инвестиционных отраслях.
«Это свидетельствует о значимом увеличении экономической активности, даже с поправкой на рост цен за этот период», – говорится в материалах регулятора.
В ориентированных на экспорт отраслях входящие платежи по итогам сентября превысили средние значения II квартала сразу на 34,1%. Помимо нефте- и газодобычи вклад в динамику внесла нефтепереработка. Сложившуюся ситуацию регулятор объяснил значительным удорожанием топлива. В ориентированных на потребительский спрос отраслях объем финансовых потоков на 11,1% превысил средний уровень II квартала.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.