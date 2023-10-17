ЦБ утвердил перечень системно значимых банков
Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций из 13 банков, сообщила пресс-служба регулятора.
В ЦБ уточнили, что на долю системно значимых банков приходится 78% совокупных активов российского банковского сектора.
В список вошли кредитные организации, которые и до этого имели статус системно значимых: «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, Московский кредитный банк, ФК «Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
ЦБ ежегодно утверждает перечень системно значимых банков. Нынешний список не менялся с 2021 г. Тогда в перечень был добавлен «Тинькофф банк». В список включаются крупнейшие кредитные организации, от финансового состояния которых зависит устойчивость банковской системы. Согласно методике, в него должны включаться банки, на которые приходится не менее 60% совокупных активов сектора.
В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что по итогам 2023 г. прибыль российского банковского сектора может составить до 3 трлн руб. По ее словам, это хороший задел для устойчивости банков.