ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

ЦБ ежегодно утверждает перечень системно значимых банков. Нынешний список не менялся с 2021 г. Тогда в перечень был добавлен «Тинькофф банк». В список включаются крупнейшие кредитные организации, от финансового состояния которых зависит устойчивость банковской системы. Согласно методике, в него должны включаться банки, на которые приходится не менее 60% совокупных активов сектора.