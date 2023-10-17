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Финансы

ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

Ведомости

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций из 13 банков, сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ уточнили, что на долю системно значимых банков приходится 78% совокупных активов российского банковского сектора.

В список вошли кредитные организации, которые и до этого имели статус системно значимых: «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, Московский кредитный банк, ФК «Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

ЦБ ежегодно утверждает перечень системно значимых банков. Нынешний список не менялся с 2021 г. Тогда в перечень был добавлен «Тинькофф банк». В список включаются крупнейшие кредитные организации, от финансового состояния которых зависит устойчивость банковской системы. Согласно методике, в него должны включаться банки, на которые приходится не менее 60% совокупных активов сектора.

В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что по итогам 2023 г. прибыль российского банковского сектора может составить до 3 трлн руб. По ее словам, это хороший задел для устойчивости банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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