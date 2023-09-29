ЦБ ожидает прибыль российских банков по итогам года до 3 трлн рублей

На фоне высокой неопределенности было создано почти 2,5 трлн руб. резервов, уточнила Набиуллина, но не все кредитные риски реализовались, поэтому по части кредитов банки распускали резервы. «В том числе в прошлом году банки потеряли около 1 трлн руб. за счет изменения курса, а в этом году, наоборот, получили 0,5 трлн руб. от валютной переоценки. И что важно – в 2,5 раза смогли сократить валютные позиции», – подчеркнула Набиуллина.