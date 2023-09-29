Газета
Финансы

ЦБ ожидает прибыль российских банков по итогам года до 3 трлн рублей

Ведомости

По итогам 2023 г. прибыль российского банковского сектора может составить до 3 трлн руб., заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.

«Банковский сектор активно финансировал экономику и сейчас находится в хорошей форме. Вчера обсуждали прибыль – прибыль накоплена уже 2,4 трлн руб. По нашей оценке, она может быть до 3 трлн руб.», – уточнила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, это хороший задел для устойчивости банков. «А с другой стороны, это возможность наращивать кредитование для роста экономики. Но эту прибыль нельзя рассматривать без оценки тех потерь и убытков, которые банковский сектор понес в прошлом году», – пояснила она.

На фоне высокой неопределенности было создано почти 2,5 трлн руб. резервов, уточнила Набиуллина, но не все кредитные риски реализовались, поэтому по части кредитов банки распускали резервы. «В том числе в прошлом году банки потеряли около 1 трлн руб. за счет изменения курса, а в этом году, наоборот, получили 0,5 трлн руб. от валютной переоценки. И что важно – в 2,5 раза смогли сократить валютные позиции», – подчеркнула Набиуллина.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о «вполне неплохих» результатах стресс-теста банков

В июле зампред регулятора Ольга Полякова заявила, что прибыль российских банков по итогам 2023 г. может превысить результат 2021 г., когда показатель достиг рекордных значений – 2,37 трлн руб. Она отмечала, что отечественные организации сейчас находятся в устойчивом положении и показывают хороший финансовый результат.

За первые восемь месяцев 2023 г. отечественные банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли. Число прибыльных банков по итогам восьми месяцев составило 276 с долей в активах сектора 99%. По сравнению с июлем в августе количество таких банков осталось примерно на том же уровне – 263 против 265 организации в июле.

За август кредитные организации получили прибыль в 353 млрд руб., что на 8% выше результата июля (327 млрд руб.). По данным регулятора, доходы от переоценки иностранной валюты продолжили оставаться значимым фактором роста прибыли на фоне ослабления рубля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных