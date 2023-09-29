ЦБ ожидает прибыль российских банков по итогам года до 3 трлн рублей
По итогам 2023 г. прибыль российского банковского сектора может составить до 3 трлн руб., заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.
«Банковский сектор активно финансировал экономику и сейчас находится в хорошей форме. Вчера обсуждали прибыль – прибыль накоплена уже 2,4 трлн руб. По нашей оценке, она может быть до 3 трлн руб.», – уточнила Набиуллина.
По словам главы ЦБ, это хороший задел для устойчивости банков. «А с другой стороны, это возможность наращивать кредитование для роста экономики. Но эту прибыль нельзя рассматривать без оценки тех потерь и убытков, которые банковский сектор понес в прошлом году», – пояснила она.
На фоне высокой неопределенности было создано почти 2,5 трлн руб. резервов, уточнила Набиуллина, но не все кредитные риски реализовались, поэтому по части кредитов банки распускали резервы. «В том числе в прошлом году банки потеряли около 1 трлн руб. за счет изменения курса, а в этом году, наоборот, получили 0,5 трлн руб. от валютной переоценки. И что важно – в 2,5 раза смогли сократить валютные позиции», – подчеркнула Набиуллина.
В июле зампред регулятора Ольга Полякова заявила, что прибыль российских банков по итогам 2023 г. может превысить результат 2021 г., когда показатель достиг рекордных значений – 2,37 трлн руб. Она отмечала, что отечественные организации сейчас находятся в устойчивом положении и показывают хороший финансовый результат.
За первые восемь месяцев 2023 г. отечественные банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли. Число прибыльных банков по итогам восьми месяцев составило 276 с долей в активах сектора 99%. По сравнению с июлем в августе количество таких банков осталось примерно на том же уровне – 263 против 265 организации в июле.
За август кредитные организации получили прибыль в 353 млрд руб., что на 8% выше результата июля (327 млрд руб.). По данным регулятора, доходы от переоценки иностранной валюты продолжили оставаться значимым фактором роста прибыли на фоне ослабления рубля.