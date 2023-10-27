Число совершенных через СБП покупок выросло на 38% за III квартал

На переводы для всех граждан действует ограничение в 100 000 руб., после которого каждая транзакция облагается комиссией не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за перевод. При этом для бизнеса тарифы значительно ниже традиционных карточных и не превышают 0,7%, а для ряда категорий торговых точек – 0,4%.