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Финансы

Число совершенных через СБП покупок выросло на 38% за III квартал

Ведомости

Россияне на III квартал совершили около 470 млн покупок с помощью системы быстрых платежей (СБП) на общую сумму 820 млрд руб. По сравнению с апрелем – июнем показатели выросли на 38% и 32% соответственно, следует из данных Банка России.

При этом за все первое полугодие россияне оплатили через СБП 540 млн покупок на 1 трлн руб., писали ранее «Ведомости». В годовом выражении число покупок и общая сумма в III квартале увеличились в четыре раза. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП за год выросла на 11 п. п., достигнув 24%.

Всего за июль – сентябрь россияне провели через СБП 1,9 млрд операций на сумму 8,3 трлн руб., что на 15% и 19% больше, чем в прошлом квартале. В среднем граждане проводят 21 млн операций в сутки.

«В отчетном квартале переводами в СБП воспользовался каждый второй житель нашей страны, оплатой товаров и услуг — каждый третий. В среднем один гражданин в III квартале совершил 17 переводов и оплатил через СБП 10 покупок», – объясняет ЦБ.

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В июле – сентябре россияне совершили через СБП 1,4 млрд переводов на 7,4 трлн руб., что на 10% и 17% больше, чем во II квартале. Средняя сумма перевода выросла до 5200 руб.

Бурный рост использования СБП вызван в основном низкой базой прошлых периодов, отмечали в августе опрошенные «Ведомостями» эксперты. Другая причина – распространение дистанционного банковского обслуживания.

СПБ разработали ЦБ и «Национальная система платежных карт» (НСПК), а ее запуск состоялся в 2019 г. ЦБ выступает оператором и расчетным центром системы, а НСПК – операционным и платежным клиринговым центром. Сейчас к СБП подключено 207 банков. Система позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.

На переводы для всех граждан действует ограничение в 100 000 руб., после которого каждая транзакция облагается комиссией не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за перевод. При этом для бизнеса тарифы значительно ниже традиционных карточных и не превышают 0,7%, а для ряда категорий торговых точек – 0,4%.

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К 1 октября 2023 г. крупные банки, участвующие в СБП, должны были встроить систему не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки. Это, отмечал регулятор в марте, позволит клиентам пользоваться СБП с разных устройств. Кроме того, с 1 апреля 2024 г. банки должны будут обеспечить возможность переводов через СБП между юридическими лицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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