Число совершенных через СБП покупок выросло на 38% за III квартал
Россияне на III квартал совершили около 470 млн покупок с помощью системы быстрых платежей (СБП) на общую сумму 820 млрд руб. По сравнению с апрелем – июнем показатели выросли на 38% и 32% соответственно, следует из данных Банка России.
При этом за все первое полугодие россияне оплатили через СБП 540 млн покупок на 1 трлн руб., писали ранее «Ведомости». В годовом выражении число покупок и общая сумма в III квартале увеличились в четыре раза. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП за год выросла на 11 п. п., достигнув 24%.
Всего за июль – сентябрь россияне провели через СБП 1,9 млрд операций на сумму 8,3 трлн руб., что на 15% и 19% больше, чем в прошлом квартале. В среднем граждане проводят 21 млн операций в сутки.
«В отчетном квартале переводами в СБП воспользовался каждый второй житель нашей страны, оплатой товаров и услуг — каждый третий. В среднем один гражданин в III квартале совершил 17 переводов и оплатил через СБП 10 покупок», – объясняет ЦБ.
В июле – сентябре россияне совершили через СБП 1,4 млрд переводов на 7,4 трлн руб., что на 10% и 17% больше, чем во II квартале. Средняя сумма перевода выросла до 5200 руб.
Бурный рост использования СБП вызван в основном низкой базой прошлых периодов, отмечали в августе опрошенные «Ведомостями» эксперты. Другая причина – распространение дистанционного банковского обслуживания.
СПБ разработали ЦБ и «Национальная система платежных карт» (НСПК), а ее запуск состоялся в 2019 г. ЦБ выступает оператором и расчетным центром системы, а НСПК – операционным и платежным клиринговым центром. Сейчас к СБП подключено 207 банков. Система позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.
На переводы для всех граждан действует ограничение в 100 000 руб., после которого каждая транзакция облагается комиссией не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за перевод. При этом для бизнеса тарифы значительно ниже традиционных карточных и не превышают 0,7%, а для ряда категорий торговых точек – 0,4%.
К 1 октября 2023 г. крупные банки, участвующие в СБП, должны были встроить систему не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки. Это, отмечал регулятор в марте, позволит клиентам пользоваться СБП с разных устройств. Кроме того, с 1 апреля 2024 г. банки должны будут обеспечить возможность переводов через СБП между юридическими лицами.