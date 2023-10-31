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Финансы

Доллар в ходе торгов упал ниже 92 рублей

Ведомости

В ходе торгов на Мосбирже доллар впервые со 2 августа упал ниже 92 руб., следует из данных площадки. 

По состоянию на 09:59 мск, доллар торговался по 92,1 руб. (-0,82%). Минимального значения американская валюта достигла в эту же минуту, опустившись до 92 руб.

В то же время евро торгуется на уровне ниже 98 руб., китайский юань – ниже 12,6 руб. По состоянию на 09:59 мск евро на Мосбирже торговался по 97,8075 руб. (-0,85%), юань – по 12,538 руб. (-0,81%). 

Курс основных иностранных валют начал снижаться 27 октября после того, как совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. Евро тогда опустился ниже 98 руб. впервые с 5 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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