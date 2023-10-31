Доллар в ходе торгов упал ниже 92 рублей
В ходе торгов на Мосбирже доллар впервые со 2 августа упал ниже 92 руб., следует из данных площадки.
По состоянию на 09:59 мск, доллар торговался по 92,1 руб. (-0,82%). Минимального значения американская валюта достигла в эту же минуту, опустившись до 92 руб.
В то же время евро торгуется на уровне ниже 98 руб., китайский юань – ниже 12,6 руб. По состоянию на 09:59 мск евро на Мосбирже торговался по 97,8075 руб. (-0,85%), юань – по 12,538 руб. (-0,81%).
Курс основных иностранных валют начал снижаться 27 октября после того, как совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. Евро тогда опустился ниже 98 руб. впервые с 5 июля.