Доллар в ходе торгов упал ниже 92 рублей

Курс основных иностранных валют начал снижаться 27 октября после того, как совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. Евро тогда опустился ниже 98 руб. впервые с 5 июля.