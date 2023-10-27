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Финансы

Курс евро опустился ниже 98 рублей

Ведомости

Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 13:50 мск европейская валюта торговалась по 97,92 руб., продолжив падение и к 13:53 достигнув 97,8 руб. Американский доллар в то же время резко опустился ниже 93 руб. и торговался по 92,6 руб. Китайский юань опускался до 12,61 руб.

ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Это четвертое подряд повышение ставки

27 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора.

ЦБ поднимает ставку четвертый раз подряд с лета 2023 г., когда начал серию ее повышений с целью достижения инфляцией целевого уровня – 4% в 2024 г. Сначала в июле регулятор увеличил ставку на 1 п. п. до 8,5% годовых. В середине августа на внеочередном заседании совета директоров, объявленном на фоне роста курса доллара выше 100 руб., ЦБ поднял ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. 15 сентября ставка выросла еще на 1 п. п. до 13%.

Ранее по теме: ЦБ повысил прогноз по росту экономики России

Главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков до решения совета ЦБ рассказывал «Ведомостям», что Банку России придется повысить ставку, поскольку сохранение высоких темпов роста инфляции в течение продолжительного времени грозит снижением доверия к регулятору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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