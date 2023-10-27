Курс евро опустился ниже 98 рублей
Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 13:50 мск европейская валюта торговалась по 97,92 руб., продолжив падение и к 13:53 достигнув 97,8 руб. Американский доллар в то же время резко опустился ниже 93 руб. и торговался по 92,6 руб. Китайский юань опускался до 12,61 руб.
27 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора.
ЦБ поднимает ставку четвертый раз подряд с лета 2023 г., когда начал серию ее повышений с целью достижения инфляцией целевого уровня – 4% в 2024 г. Сначала в июле регулятор увеличил ставку на 1 п. п. до 8,5% годовых. В середине августа на внеочередном заседании совета директоров, объявленном на фоне роста курса доллара выше 100 руб., ЦБ поднял ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. 15 сентября ставка выросла еще на 1 п. п. до 13%.
Главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков до решения совета ЦБ рассказывал «Ведомостям», что Банку России придется повысить ставку, поскольку сохранение высоких темпов роста инфляции в течение продолжительного времени грозит снижением доверия к регулятору.