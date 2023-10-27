Курс евро опустился ниже 98 рублей

ЦБ поднимает ставку четвертый раз подряд с лета 2023 г., когда начал серию ее повышений с целью достижения инфляцией целевого уровня – 4% в 2024 г. Сначала в июле регулятор увеличил ставку на 1 п. п. до 8,5% годовых. В середине августа на внеочередном заседании совета директоров, объявленном на фоне роста курса доллара выше 100 руб., ЦБ поднял ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. 15 сентября ставка выросла еще на 1 п. п. до 13%.