ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка. Банк, сообщается на сайте ведомства, допустил нарушения в рекламе своей кредитной карты.
«ФАС России возбудила в отношении АО «Альфа-Банк» дело по признакам нарушения п. 1 ч. 2, п. 5 ч. 3, ч. 7 ст. 5 «Закона о рекламе». В случае установления вины организации грозит штраф», – говорится в сообщении.
В ФАС рассказали о поступившей жалобе от физлица, автор которой заявил, что в рекламном ролике кредитной карты Альфа-банка крупным шрифтом указывалась информация о ее бесплатном обслуживании, но в сноске уже мелким шрифтом говорилось: «Обслуживание в 1-й год – 0 руб., со 2-го – 990 руб.».
Авторы ролика также назвали Альфа-банк «лучшим мобильным банком», сославшись на рейтинг Markswebb, но уточнение также было приведено в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени и «не могло рассматриваться как объективный критерий сравнения» продуктов банков РФ. Третья претензия связана с содержащимся в рекламе утверждением о том, что банк готов моментально доставить карту в «любую точку России». Список же городов доставки на сайте «Альфа-банка» содержит не все российские города, указывает ФАС.
Ранее в октябре ФАС сообщила, что оштрафовала «Почта банк» на 400 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы кредита, важная информация в которой была указана мелким шрифтом. В середине октября суд обязал Райффайзенбанк разместить за свой счет контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы своей акции «Кэшбэк на все». В ведомстве пояснили, что в ролике использовались утверждения «Кэшбэк на все», «Кэшбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами», при этом дисклеймеры об условиях акции показывались мелким шрифтом в течение короткого времени.