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Финансы

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе кредитной карты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка. Банк, сообщается на сайте ведомства, допустил нарушения в рекламе своей кредитной карты.

«ФАС России возбудила в отношении АО «Альфа-Банк» дело по признакам нарушения п. 1 ч. 2, п. 5 ч. 3, ч. 7 ст. 5 «Закона о рекламе». В случае установления вины организации грозит штраф», – говорится в сообщении.

В ФАС рассказали о поступившей жалобе от физлица, автор которой заявил, что в рекламном ролике кредитной карты Альфа-банка крупным шрифтом указывалась информация о ее бесплатном обслуживании, но в сноске уже мелким шрифтом говорилось: «Обслуживание в 1-й год – 0 руб., со 2-го – 990 руб.».

Авторы ролика также назвали Альфа-банк «лучшим мобильным банком», сославшись на рейтинг Markswebb, но уточнение также было приведено в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени и «не могло рассматриваться как объективный критерий сравнения» продуктов банков РФ. Третья претензия связана с содержащимся в рекламе утверждением о том, что банк готов моментально доставить карту в «любую точку России». Список же городов доставки на сайте «Альфа-банка» содержит не все российские города, указывает ФАС.

Ранее по теме: Райффайзенбанку придется по требованию ФАС дать контррекламу на ТВ

Ранее в октябре ФАС сообщила, что оштрафовала «Почта банк» на 400 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы кредита, важная информация в которой была указана мелким шрифтом. В середине октября суд обязал Райффайзенбанк разместить за свой счет контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы своей акции «Кэшбэк на все». В ведомстве пояснили, что в ролике использовались утверждения «Кэшбэк на все», «Кэшбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами», при этом дисклеймеры об условиях акции показывались мелким шрифтом в течение короткого времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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