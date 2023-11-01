ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе кредитной карты

Ранее в октябре ФАС сообщила, что оштрафовала «Почта банк» на 400 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы кредита, важная информация в которой была указана мелким шрифтом. В середине октября суд обязал Райффайзенбанк разместить за свой счет контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы своей акции «Кэшбэк на все». В ведомстве пояснили, что в ролике использовались утверждения «Кэшбэк на все», «Кэшбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами», при этом дисклеймеры об условиях акции показывались мелким шрифтом в течение короткого времени.