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Финансы

Объем ФНБ в октябре сократился на 107 млрд рублей

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России по состоянию на 1 ноября составил 13,541 трлн руб. (9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.), что эквивалентно $145,22 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

За сентябрь ФНБ сократился на 107 млрд руб., или на 0,8%.

Объем средств ФНБ на счетах ЦБ на начало месяца составил 6,938 трлн руб. ($74,41 млрд, 4,6% от прогнозируемого ВВП). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 3,66 млрд евро, 279,77 млрд китайских юаней, а также 508,26 т золота в обезличенной форме и 261,8 млн руб. Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах ЦБ в иностранной валюте с 15 декабря 2022 г. по 31 октября 2023 г. составил $109,4 млн, что эквивалентно 10,19 млрд руб.

Эксперты оценили риски для главной российской кубышки

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Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, в совокупности составили 2,147 трлн руб. в период с 1 января по 31 октября 2023 г.

Как писали ранее «Ведомости», ликвидная часть ФНБ сокращается высокими темпами в последние два года и в случае ухудшения макроэкономической ситуации – как в мире, так и в России – может приблизиться к исчерпанию в перспективе ближайших двух–трех лет. По оценке экспертов, к серьезным проблемам это вряд ли приведет – более того, ФНБ постепенно утрачивает роль кубышки, где накапливаются сверхдоходы, превращаясь в «чан с ликвидными ресурсами», средства из которого используются в том числе на инфраструктурные проекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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