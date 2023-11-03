Объем ФНБ в октябре сократился на 107 млрд рублей

Как писали ранее «Ведомости», ликвидная часть ФНБ сокращается высокими темпами в последние два года и в случае ухудшения макроэкономической ситуации – как в мире, так и в России – может приблизиться к исчерпанию в перспективе ближайших двух–трех лет. По оценке экспертов, к серьезным проблемам это вряд ли приведет – более того, ФНБ постепенно утрачивает роль кубышки, где накапливаются сверхдоходы, превращаясь в «чан с ликвидными ресурсами», средства из которого используются в том числе на инфраструктурные проекты.