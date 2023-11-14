Реальный эффективный курс рубля вырос на 1,2% в октябре
Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 1,2% по сравнению с ростом на 0,3% месяцем ранее. За первые девять месяцев показатель снизился на 28,8%, следует из оценки динамики обменного курса рубля ЦБ РФ.
Индекс реально курса рубля к доллару США увеличился в октябре на 0,2%, к евро – на 1,7%, а к юаню – на 0,8%.
Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.
Доллар закончил торги 14 ноября на Мосбирже на отметке 90,6 руб. (-1,02 руб.) а евро – 98,12 руб. (+0,07 руб.)
Рубль начал укрепляться после введения обязательства по продаже экспортной выручки 11 октября. Кроме того, 27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. 8 ноября курс доллара опускался ниже 92 руб. впервые с 31 октября.
Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму. Дело в том, что экспортерам нужно по крайней мере часть доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.
Один из близких к бизнесу собеседников назвал такой подход «круговоротом рублей» из-за двойной конвертации. В то же время представителя бизнеса заявили о дополнительных сложностях для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты. В Минфине подтвердили, что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России).