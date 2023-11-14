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Финансы

Реальный эффективный курс рубля вырос на 1,2% в октябре

Ведомости

Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 1,2% по сравнению с ростом на 0,3% месяцем ранее. За первые девять месяцев показатель снизился на 28,8%, следует из оценки динамики обменного курса рубля ЦБ РФ.

Индекс реально курса рубля к доллару США увеличился в октябре на 0,2%, к евро – на 1,7%, а к юаню – на 0,8%.

Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.

Доллар закончил торги 14 ноября на Мосбирже на отметке 90,6 руб. (-1,02 руб.) а евро – 98,12 руб. (+0,07 руб.)

Рубль начал укрепляться после введения обязательства по продаже экспортной выручки 11 октября. Кроме того, 27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. 8 ноября курс доллара опускался ниже 92 руб. впервые с 31 октября.

Бизнес сообщил о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

Компании покупают за рубежом на рубли валюту, чтобы затем в России вновь продать ее за рубли

Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму. Дело в том, что экспортерам нужно по крайней мере часть доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.

Один из близких к бизнесу собеседников назвал такой подход «круговоротом рублей» из-за двойной конвертации. В то же время представителя бизнеса заявили о дополнительных сложностях для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты. В Минфине подтвердили, что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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