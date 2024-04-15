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Центробанк начал проверку аудитора лишенного лицензии «Киви банка»

Ведомости

Банк России проверяет аудитора «Киви банка» – компанию Kept. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с содержанием претензий регулятора, и подтвердил собеседник, близкий к регулятору.

ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций, уточняют источники. Один из собеседников отметил, что это первый серьезный случай, когда ЦБ оценивает, как Kept следила за соблюдением «Киви банком» антиотмывочного закона. До этого проверки касались исполнения правил аудиторской деятельности, а уже затем дополнительно 115-ФЗ.

Ранее «Киви банк» проверяла международная сеть KMPG, но после ухода компании из РФ ее правопреемником стала Kept. Проверку аудитора проводит департамент корпоративных отношений ЦБ.

21 февраля ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

10 апреля Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации в «Киви банке», удовлетворив иск ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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