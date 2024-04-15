Центробанк начал проверку аудитора лишенного лицензии «Киви банка»

ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций, уточняют источники. Один из собеседников отметил, что это первый серьезный случай, когда ЦБ оценивает, как Kept следила за соблюдением «Киви банком» антиотмывочного закона. До этого проверки касались исполнения правил аудиторской деятельности, а уже затем дополнительно 115-ФЗ.